DORH naložio izvide zbog moguće kupovine glasova

Državno odvjetništvo naložilo je Policijskoj upravi vukovarsko-srijemskoj izvide povodom više javnih objavljenih članaka o kupovini glasova, javlja N1.

- O istom će biti objavljeno priopćenje na mrežnim stranicama Državnog odvjetništva Republike Hrvatske - rekli su iz DORH-a.

Podsjetimo, Nacional.hr dobio je u srijedu snimke koje otkrivaju kako se, u najmanju ruku, može osnovano sumnjati da su osobe politički bliske Domovinskom pokretu (DP) i HDZ-u ovoga tjedna organizirale veći broj ljudi kako bi biračima ponudili dvadeset eura za glas njihovu gradonačelničkom kandidatu Domagoju Biliću u drugom krugu izbora u nedjelju, te istodobno sto eura svakome tko dokaže da je uspio pronaći dvadeset birača koji bi bili spremni glasati za novac i to dokazati poslanom fotografijom s birališta.

Nacional.hr je u posjedu ukupno pet snimki. Na njima se očigledno mogu čuti dva razgovora: jedan oči u oči dvojice sugovornika i još jedan, snimljen nešto kasnije, kada razgovaraju telefonom da potvrde dogovor.

PRVI RAZGOVOR, OČI U OČI:

PRIMATELJ: Juče sam malo baulj’o za ono što si reko.

PREDLAGATELJ: A, za to.

PRIMATELJ: Da, zato sam te i zvao, za ove, za glasove.

PREDLAGATELJ: Dobro.

PRIMATELJ: (Ja, op.a.) Sam njima objasnio, kak’ si ti meni reko. Ovaj, okružiti Bilića, stavit’ olovku, upaljač, bilo šta drugo…

PREDLAGATELJ: Bilo šta, bilo šta, sam’ da vidi.

PRIMATELJ: Da je slika drugačija.

PREDLAGATELJ: Ja to moram opravdat’. A ja ne mogu opravdat’, pajdo, ak’ su iste slike – ako je prazno, i nema nikak’og… Razumeš?

PRIMATELJ: Da, da.

PREDLAGATELJ: Ako je sad ovaj dokument… Taj… Ti zaokružiš Bilića. Da ne ispadne k’o da sam ja, sad, deset istih slika posl’o.

PRIMATELJ: Hm.

PREDLAGATELJ: A ako ti staviš, ovaj stavi upaljač ovako, ovaj stavi olovku… Onda vidi se da…

PRIMATELJ: Da, druga slika, da.

PREDLAGATELJ: Ne mora osobna, ne mora ništa, znači, vidi, kolega… Tu ni’ko ne može najebat’. Samo ljudi mogu uzet dvajst eura i to je to.

PRIMATELJ: Ali, nešto čačkaju s time – kao, dvajst eura malo, pizda mu materna…

PREDLAGATELJ: Ne može više.

PRIMATELJ: Ne moš’ više?

PREDLAGATELJ: Nema mene. Ja dobivam dvajst. Mene tu nema nigdje. Može, al’ mora bit’ preko trideset. Onda ti dobiješ dvesto.

PRIMATELJ: Kol’ko ja dobijem?

PREDLAGATELJ: Dvesto.

PRIMATELJ: Dvjesto?

PREDLAGATELJ: Ti si ih don’o. Taj koji donese, taj dobije.

PRIMATELJ: Jel’ ovi, znaš, nećkaju se, dvajst euri im je nekako malo.

PREDLAGATELJ: (Nejasno) neće dat’ ništa.

PRIMATELJ: A?

PREDLAGATELJ: Suverenisti neće dat’ ništa.

PRIMATELJ: Daće kurac, odakle im?

PREDLAGATELJ: Pa neće dat’ ništa. Kolega, ti imaš šansu, uzet’ dvajst il’ il’ uzet’ ništ’, jebiga. To ti je to. Nemoj… Mis’im, vidi, druže, ne dajem ja to.

PRIMATELJ: Znam da ne daješ. ‘Ko daje? Ko daje, u pičku materinu?

PREDLAGATELJ: Vidi, ja ne pitam… To mi je rek’o čovjek koji je kod njih u stranci. Šta ja znam. Daje stranka… I ako možeš pomoć’… Lovu, šta treba, kaže, koji god glas, ovaj, čovjek potpiše, dobije dvaj’st eura. Ja ću u toj priči (nerazumljivo – možda ‘block out’, op.a.), k’o i ti. Nema tu ni tebe… Sad jedino da si ti njima rek’o ‘petnajst’, pa da ti uzmeš svaki put pet…

PRIMATELJ: Pa da…

PREDLAGATELJ: Ma nema, ma to je dvajst, to je toliko. Ajde. Ajd da ti ovo ostane. Da ti još to potvrdim kad se ja i ti raziđemo u roku od pola sata da ti to potvrdim, znači, trideset.

PRIMATELJ: Kako misliš “potvrditi”?

PREDLAGATELJ: Da ti potvrdim, sto posto za tih dvesto.

PRIMATELJ: Aha. Šta, oće to ić’ neka poruka il’ nešto, šta li?

PREDLAGATELJ: Ne, zvat ću te.

PRIMATELJ: Aha.

PREDLAGATELJ: Niko iz stranke neće da se kompromituje. To je kompromitacija. Kad oni budu me…

PRIMATELJ: Smijeh.

PREDLAGATELJ : Ne, ne. Razumeš ti poentu priče? On ako dođe ispred stranke i tebi to ponudi, to mo’š i prijavit, mo’š svašta.

PRIMATELJ: Ne mo’š mu ništa u stvari, jebiga.

PREDLAGATELJ: Al’ ništa, ali i možeš. A ovako, sve se to slaže na mene.

DRUGI RAZGOVOR, NEŠTO KASNIJE, TELEFONOM:

PRIMATELJ: Alo, drug. Alo.

PREDLAGATELJ: E, ovako.

PRIMATELJ: Sam… Ma jebote. Molim?

PREDLAGATELJ: (Nerazumljivo) Slušaj me. Jel’ me čuješ?

PRIMATELJ: Čujem.

PREDLAGATELJ: Ono što smo pričali ja i ti.

PRIMATELJ: Da?

PREDLAGATELJ: Dvadeset komada. Oni po dva-nula, a ti jedan-nula-nula.

PRIMATELJ: Aha, znači… Dvadeset zaokruženih listića…

GOVORE ISTODOBNO: PREDLAGATELJ: Oni dobijaju svoje, ti si dobio…

PRIMATELJ: Ja dobijem stoju?

PREDLAGATELJ: Jel može?

PRIMATELJ: A, jebiga, probaću. Bolje išta neg’ ništa.

PREDLAGATELJ: Dobro. Znam da su to ljudi i da je to zajebano, al’ imaš motivaciju neku.

PRIMATELJ: Aha.

PREDLAGATELJ: Dobro.

PRIMATELJ: Ajd.

PREDLAGATELJ: Ajde.