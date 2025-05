Objavili snimke navodne kupnje glasove u Vukovaru: 'Zaokružiš Bilić. Ljudi mogu uzeti 20 eura'

Portal Nacional.hr u srijedu je objavio kako posjeduje snimke koje upućuju na ozbiljne sumnje u pokušaj organizirane kupovine glasova uoči drugog kruga lokalnih izbora u Vukovaru. Na snimkama, koje je zabilježio jedan Vukovarac, jasno se čuje dogovor o isplati novca biračima koji bi glasali za gradonačelničkog kandidata Domagoja Bilića, predstavnika Domovinskog pokreta (DP) i HDZ-a.

Prema tvrdnjama autora snimke, njemu je poznanik ponudio angažman u kojem bi za svaki osigurani glas kandidatima DP-a i HDZ-a birači dobili po 20 eura, a on osobno po 100 eura ako prikupi 20 potvrda u obliku fotografija glasačkih listića. Za 30 fotografija, ponuda se penjala na 200 eura. Snimatelj tvrdi da poznaje osobu koja mu je to ponudila već dugo te da je sastanak bio unaprijed dogovoren zbog potpuno drugog razloga – predaje jednog predmeta – no razgovor je skrenuo u politički kriminal.

„Rekao mi je: ‘Znaš, prijatelju, mogao bi zaraditi nešto, izvući neki euro, mirovine su male...’ Potom mi je objasnio cijeli plan i naveo kandidata. Bio sam šokiran, nisam mogao vjerovati. Prvi put u životu mi je netko ponudio da sudjelujem u kupovini glasova. Iznenadio me tim više što smo se dugo poznavali“, ispričao je snimatelj za Nacional.hr, dodavši da mu je poznanik rekao kako „nekome iz HDZ-a duguje uslugu“.

Autor snimke tvrdi da je već pri prvom razgovoru posumnjao da se radi o kaznenom djelu, ali je razgovor nastavio kako bi prikupio dokaze. Dan kasnije ponovo se sastao s istim čovjekom, a potom i telefonski razgovarao s njim kako bi, kaže, „potvrdio dogovor“. Te je razgovore snimio, a Nacional.hr sada posjeduje ukupno pet snimaka – dva razgovora licem u lice i tri putem telefona – na kojima se razgovijetno spominje ime kandidata, iznosi novca i način dokazivanja izvršenog glasanja.

Sugovornik koji je nudio novac, na pitanje tko financira cijeli plan, odgovorio je da ne zna točno, ali da je „informaciju dobio od čovjeka iz stranke“. Nije jasno odnosi li se to na DP ili HDZ.

„To je kazneno djelo i sad očekujem, ako vi to objavite, da će netko iz policije doći i po mene i po njega“, kazao je čovjek koji je snimao razgovore, izražavajući spremnost da svjedoči pred pravosudnim tijelima i policiji.

Na snimkama se razgovijetno čuju i detalji oko tehničke provedbe navodne kupovine: svaki birač trebao bi fotografirati glasački listić na kojemu je zaokruženo ime kandidata Domagoja Bilića, a fotografiju zatim poslati kao dokaz.

Autor snimki upozorio je i na širi politički kontekst. „Ni Vukovar ni jedan drugi grad ne zaslužuju takvu prljavu igru. Politika je prljava stvar, ali da mi zasjedne netko na direktorska mjesta... Dosta ih trpimo i u vladi, a koliko sam čuo, već su dogovorena radna mjesta za SDSS-ovce“, rekao je, aludirajući na moguće političke dogovore u Gradskom vijeću Vukovara, gdje bi nova većina mogla ovisiti o potpori vijećnika SDSS-a.

Nacional.hr je objavio i prijepis snimljenih razgovora, pri čemu je osoba koja predlaže kupovinu glasova označena kao "predlagatelj", dok je snimatelj i izvor informacija označen kao "primatelj".

PRVI RAZGOVOR, OČI U OČI:

PRIMATELJ: Juče sam malo baulj’o za ono što si reko.

PREDLAGATELJ: A, za to.

PRIMATELJ: Da, zato sam te i zvao, za ove, za glasove.

PREDLAGATELJ: Dobro.

PRIMATELJ: (Ja, op.a.) Sam njima objasnio, kak’ si ti meni reko. Ovaj, okružiti Bilića, stavit’ olovku, upaljač, bilo šta drugo…

PREDLAGATELJ: Bilo šta, bilo šta, sam’ da vidi.

PRIMATELJ: Da je slika drugačija.

PREDLAGATELJ: Ja to moram opravdat’. A ja ne mogu opravdat’, pajdo, ak’ su iste slike – ako je prazno, i nema nikak’og… Razumeš?

PRIMATELJ: Da, da.

PREDLAGATELJ: Ako je sad ovaj dokument… Taj… Ti zaokružiš Bilića. Da ne ispadne k’o da sam ja, sad, deset istih slika posl’o.

PRIMATELJ: Hm.

PREDLAGATELJ: A ako ti staviš, ovaj stavi upaljač ovako, ovaj stavi olovku… Onda vidi se da…

PRIMATELJ: Da, druga slika, da.

PREDLAGATELJ: Ne mora osobna, ne mora ništa, znači, vidi, kolega… Tu ni’ko ne može najebat’. Samo ljudi mogu uzet dvajst eura i to je to.

PRIMATELJ: Ali, nešto čačkaju s time – kao, dvajst eura malo, pizda mu materna…

PREDLAGATELJ: Ne može više.

PRIMATELJ: Ne moš’ više?

PREDLAGATELJ: Nema mene. Ja dobivam dvajst. Mene tu nema nigdje. Može, al’ mora bit’ preko trideset. Onda ti dobiješ dvesto.

PRIMATELJ: Kol’ko ja dobijem?

PREDLAGATELJ: Dvesto.

PRIMATELJ: Dvjesto?

PREDLAGATELJ: Ti si ih don’o. Taj koji donese, taj dobije.

PRIMATELJ: Jel’ ovi, znaš, nećkaju se, dvajst euri im je nekako malo.

PREDLAGATELJ: (Nejasno) neće dat’ ništa.

PRIMATELJ: A?

PREDLAGATELJ: Suverenisti neće dat’ ništa.

PRIMATELJ: Daće kurac, odakle im?

PREDLAGATELJ: Pa neće dat’ ništa. Kolega, ti imaš šansu, uzet’ dvajst il’ il’ uzet’ ništ’, jebiga. To ti je to. Nemoj… Mis’im, vidi, druže, ne dajem ja to.

PRIMATELJ: Znam da ne daješ. ‘Ko daje? Ko daje, u pičku materinu?

PREDLAGATELJ: Vidi, ja ne pitam… To mi je rek’o čovjek koji je kod njih u stranci. Šta ja znam. Daje stranka… I ako možeš pomoć’… Lovu, šta treba, kaže, koji god glas, ovaj, čovjek potpiše, dobije dvaj’st eura. Ja ću u toj priči (nerazumljivo – možda ‘block out’, op.a.), k’o i ti. Nema tu ni tebe… Sad jedino da si ti njima rek’o ‘petnajst’, pa da ti uzmeš svaki put pet…

PRIMATELJ: Pa da…

PREDLAGATELJ: Ma nema, ma to je dvajst, to je toliko. Ajde. Ajd da ti ovo ostane. Da ti još to potvrdim kad se ja i ti raziđemo u roku od pola sata da ti to potvrdim, znači, trideset.

PRIMATELJ: Kako misliš “potvrditi”?

PREDLAGATELJ: Da ti potvrdim, sto posto za tih dvesto.

PRIMATELJ: Aha. Šta, oće to ić’ neka poruka il’ nešto, šta li?

PREDLAGATELJ: Ne, zvat ću te.

PRIMATELJ: Aha.

PREDLAGATELJ: Niko iz stranke neće da se kompromituje. To je kompromitacija. Kad oni budu me…

PRIMATELJ: Smijeh.

PREDLAGATELJ : Ne, ne. Razumeš ti poentu priče? On ako dođe ispred stranke i tebi to ponudi, to mo’š i prijavit, mo’š svašta.

PRIMATELJ: Ne mo’š mu ništa u stvari, jebiga.

PREDLAGATELJ: Al’ ništa, ali i možeš. A ovako, sve se to slaže na mene.

DRUGI RAZGOVOR, NEŠTO KASNIJE, TELEFONOM:

PRIMATELJ: Alo, drug. Alo.

PREDLAGATELJ: E, ovako.

PRIMATELJ: Sam… Ma jebote. Molim?

PREDLAGATELJ: (Nerazumljivo) Slušaj me. Jel’ me čuješ?

PRIMATELJ: Čujem.

PREDLAGATELJ: Ono što smo pričali ja i ti.

PRIMATELJ: Da?

PREDLAGATELJ: Dvadeset komada. Oni po dva-nula, a ti jedan-nula-nula.

PRIMATELJ: Aha, znači… Dvadeset zaokruženih listića…

GOVORE ISTODOBNO: PREDLAGATELJ: Oni dobijaju svoje, ti si dobio…

PRIMATELJ: Ja dobijem stoju?

PREDLAGATELJ: Jel može?

PRIMATELJ: A, jebiga, probaću. Bolje išta neg’ ništa.

PREDLAGATELJ: Dobro. Znam da su to ljudi i da je to zajebano, al’ imaš motivaciju neku.

PRIMATELJ: Aha.

PREDLAGATELJ: Dobro.

PRIMATELJ: Ajd.

PREDLAGATELJ: Ajde.