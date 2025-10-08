Obavijesti

DETALJI UŽASA

DORH o nesreći na A3: Bugarin je BMW-om usmrtio Hrvata

Piše Ivan Štengl,
Foto: Požeški.hr

U prometnoj nesreći ozlijeđene su četiri osobe iz oba vozila, od kojih je troje prevezeno u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu, a jedan ozlijeđeni je helikopterom prevezen u osječku bolnicu.

DORH je na službenim stranicama objavio detalje prometne nesreće na A3 kod Lužana u kojoj je jedan čovjek poginuo, a više ljudi je ozlijeđeno.

- Prema dosad prikupljenim podacima, do prometne nesreće je došlo na način da je vozač osobnog vozila marke BMW bugarskih registarskih oznaka, državljanin Bugarske (1979.), pri vožnji vozilom skrenuo u desno i udario u zaštitnu ogradu - navode u priopćenju.

Foto: Požeški.hr

BMW je zatim udario u betonski odbojnik i prešao na suprotnu stranu autoceste.

- U tom trenutku kretalo se na toj strani ceste vozilo marke Škoda Octavia, hrvatskih registarskih oznaka, te je došlo do udara vozila bugarskih registarskih oznaka u vozilo hrvatskih registarskih oznaka, pri čemu je vozač u tom vozilu, državljanin Republike Hrvatske ( 1983.), smrtno stradao - navodi DORH.

 U prometnoj nesreći ozlijeđene su četiri osobe iz oba vozila, od kojih je troje prevezeno u Opću bolnicu u Slavonskom Brodu, a jedan ozlijeđeni je helikopterom prevezen u osječku bolnicu.

- Državno odvjetništvo će izdati  nalog za obdukciju tijela preminule osobe, a poduzet će se i druge potrebne radnje u okviru kriminalističkog istraživanja radi utvrđivanja svih okolnosti nesreće - zaključuje DORH.

