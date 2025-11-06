Obavijesti

DORH OBJAVIO DETALJE

Divljaci u Splitu tjerali srpske folkloraše kroz kordon pa urlali 'zds'. Trojici istražni zatvor!

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshoot/

Trojica su uhićena zbog nasilnog upada na događaj Srpskog društva! Maskirani napadači izazvali kaos i strah kod okupljenih...

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu ispitalo je trojicu muškaraca (1966., 1971. i 1995. godine) zbog sumnje da su sudjelovali u nasilnom prekidu kulturne manifestacije Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Splitu, priopćilo je u četvrtak Državno odvjetništvo.

Trojica su, zajedno s još najmanje 50 zasad nepoznatih osoba, 3. studenoga 2025. godine došla pred dvoranu u kojoj se trebala održati manifestacija. Bili su, prema sumnjama tužiteljstva, odjeveni u crno, s kapuljačama i maramama preko lica. Motivirani nesnošljivošću prema pripadnicima srpske manjine, pokušali su spriječiti održavanje događaja na kojem se okupilo pedesetak ljudi – uglavnom djece i umirovljenika.

Dio skupine ušao je u prostor, dok je ostatak formirao kordon ispred ulaza. Sudionicima su, prema navodima tužiteljstva, zaprijetili da prekinu manifestaciju, uz upozorenje da im "ne mogu jamčiti da će sve proći mirno" ako nastave. Okupljeni su u strahu napustili prostor dvorane, prolazeći između skupine koja je skandirala „Za dom spremni, Hrvatska mati“, dok je jedan od maskiranih povikao i „smeća srpska“.

Takvo ponašanje, ističe Državno odvjetništvo, izazvalo je osjećaj ugroze i poniženja kod sudionika te im ograničilo pravo na slobodu izražavanja nacionalne pripadnosti i kulturne autonomije.

Trojica muškaraca sumnjiče se za kazneno djelo nasilničkog ponašanja te povredu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti iz mržnje.

Zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i mogućeg ponavljanja djela, Općinsko državno odvjetništvo zatražilo je da im se odredi istražni zatvor. Sudac istrage Županijskog suda u Splitu prihvatio je prijedlog i poslao sve trojicu u pritvor.

