Trojica privedenih zbog prekida programa Dana srpske kulture u pritvoru! Obrana najavila žalbu

Sudac istrage splitskog Županijskog suda prihvatio je prijedlog Općinskog državnog odvjetništva u Splitu te odredio jednomjesečni pritvor trojici privedenih zbog prekida programa Srpskog kulturnog društva Prosvjeta u Gradskom kotaru Blatine, javlja Dalmatinski portal.

Pritvor im je sud odredio zbog utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela.

Obrana je najavila žalbu na tu odluku.

- Sasvim sigurno ćemo izraziti žalbu jer ne samo da nije bilo razloga za pritvor, nego ovdje nema ni kaznenog djela jer ono što im se stavlja na teret ne predstavlja kazneno djelo - kazao je odvjetnik Vinko Ljubičić.

Osim trojice koja su u pritvoru, policija je privela još šest osoba na ispitivanje u Državno odvjetništvo. Tijekom popodneva bi i oni trebali pred suca koji će donijeti odluku o pritvoru...

- Privedeni su prijavljeni za nasilničko ponašanje koje se kažnjava kaznom i do pet godina zatvora te povredu slobode izražavanja nacionalne pripadnosti za što je predviđena kazna do jedne godine zatvora. Za ovo drugo kazneno djelo prijavljeni su za zločin iz mržnje što će se u postupku tretirati kao otegotna okolnost - piše Dalmatinski portal...

Što se dogodilo u Splitu?

U večernjim satima ponedjeljka skupina maskiranih huligana zaustavila je održavanje folklorne večeri u sklopu manifestacije Dani srpske kulture.

Splitska policija je za 24sata potvrdila kako su u ponedjeljak popodne zaprimili dojava da se skupina KUD iz Novog sada ne osjeća sigurno prilikom dolaska do objekta gradskog kotara Blatine-Škrape gdje su trebali nastupiti zbog veće grupe mlađih osoba koji su se nalazili ispred objekta.

Huligani su srpskom kulturnom društvu "Prosvjeta" poručili da ne mogu održati nastup jer je ovo mjesec u kojem se obilježava pad Vukovara. Svjedoci navode da su huligani bili odjeveni u crno.