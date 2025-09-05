Obavijesti

MONSTRUM IZA REŠETAKA

DORH o teškom ubojstvu: Sumnja se da je ženu ubio u kolovozu, ide u istražni zatvor

Piše Luka Safundžić,
DORH o teškom ubojstvu: Sumnja se da je ženu ubio u kolovozu, ide u istražni zatvor
Osijek: Privođenje osumnjičenog za ubojstvo supruge u mjestu Tenja | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik tijekom vremena od početka kolovoza do početka rujna 2025. na području Osječko-baranjske županije počinio ubojstvo svoje žene, kažu iz DORH-a

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku oglasilo se u petak zbog teškog ubojstva žene u osječkom prigradskom naselju Tenja. Kako kažu, po zaprimanju kaznene prijave Policijske uprave proveli su dokaznu radnju prvog ispitivanja uhićenog R.R. (52).

- Postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik tijekom vremena od početka kolovoza do početka rujna 2025. na području Osječko-baranjske županije počinio navedeno kazneno djelo na štetu svoje supruge - govore iz DORH-a. 

Dodaju da je nakon ispitivanja Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podnijelo prijedlog sucu istrage Županijskog suda u Osijeku za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, opasnosti od ponavljanja djela i radi neometanog odvijanja kaznenog postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, a okolnosti počinjenja su posebno teške. 

- Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor protiv osumnjičenika po predloženim zakonskim osnovama - zaključili su iz DORH-a. 

R. R. (52) na društvenim mrežama pravio se zabrinut za svoju suprugu, ali policija ga je vrlo brzo stavila u središte istrage
