DORH o teškom ubojstvu: Sumnja se da je ženu ubio u kolovozu, ide u istražni zatvor

Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku oglasilo se u petak zbog teškog ubojstva žene u osječkom prigradskom naselju Tenja. Kako kažu, po zaprimanju kaznene prijave Policijske uprave proveli su dokaznu radnju prvog ispitivanja uhićenog R.R. (52).

- Postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik tijekom vremena od početka kolovoza do početka rujna 2025. na području Osječko-baranjske županije počinio navedeno kazneno djelo na štetu svoje supruge - govore iz DORH-a.

Dodaju da je nakon ispitivanja Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku podnijelo prijedlog sucu istrage Županijskog suda u Osijeku za određivanje istražnog zatvora protiv osumnjičenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, opasnosti od ponavljanja djela i radi neometanog odvijanja kaznenog postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, a okolnosti počinjenja su posebno teške.

- Sudac istrage prihvatio je prijedlog državnog odvjetništva i odredio istražni zatvor protiv osumnjičenika po predloženim zakonskim osnovama - zaključili su iz DORH-a.