DORH o tragediji na svadbi u Šibeniku: Pokrenuta je istraga protiv dvojice Šibenčana...

Šibenik je zavijen u crno nakon tragedije na svadbi, ljudi pale svije?e | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

38-godišnjak je na svadbu donio veću količinu baklji i signalnih raketa te u jednom je trenutku jednu signalnu raketu predao 52-godišnjem gostu, iako je znao da ovaj nije osposobljen za rukovanje tim sredstvom

Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv dvojice hrvatskih državljana (52 i 38) zbog tragedije koja se 27. rujna ove godine dogodila na jednom vjenčanju u Šibeniku, priopćeno je iz DORH-a.

Protiv 52-godišnjaka je pokrenuta istraga zbog sumnje u počinjenje teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti, dok se 38-godišnjak tereti za isto kazneno djelo počinjeno poticanjem.

38-godišnjak je na svadbu donio veću količinu baklji i signalnih raketa, iako je bio svjestan opasnosti koje one mogu izazvati, navodi DORH. U jednom je trenutku jednu signalnu raketu predao 52-godišnjem gostu, iako je znao da ovaj nije osposobljen za rukovanje tim sredstvom.

Istraga navodi da je 52-godišnjak potom aktivirao raketu, što je dovelo do eksplozije. Naboj se odbio od metalnog stupića i pogodio jednu gošću u potiljak. Unatoč brzoj medicinskoj intervenciji, ozlijeđena žena je u bolnici preminula od zadobivenih ozljeda glave.

Obojica okrivljenika ispitana su u okviru istrage, a Državno odvjetništvo u Šibeniku nastavlja s prikupljanjem dokaza o ovom tragičnom događaju.

