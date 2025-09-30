Obavijesti

OGLASIO SE O TRAGEDIJI

Župnik o svadbi u Šibeniku: 'Upozoravao sam da se to ne čini, nije u duhu niti tradicije'

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
Vodice: Procesija u Vodicama na blagdan Tijelova

Glasnović u svojoj objavi poziva na odgovornost na svadbenim slavljima, na kojima se, kako kaže, treba poštivati sigurnost i dostojanstvo prisutnih

Velika tragedija potresla je Šibenik u subotu, kada je na svadbi ženu pogodila signalna raketa ispred katedrale sv. Jakova, a od težine ozljeda je i umrla. 

O strašnoj nesreći oglasio se i župnik župe Našašća Svetog Križa u Vodicama, Franjo Glasnović na Facebooku. Osudio je pucnjavu na slavljima i vjenčanjima te dodao da u svojoj župi više nikad neće dopustiti pirotehniku i naprave. 

VIDEO: SMRT NA SVADBI Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu
Glasnović u svojoj objavi poziva na odgovornost na svadbenim slavljima, na kojima se, kako kaže, treba poštivati sigurnost i dostojanstvo prisutnih.

- Prava i slobode uvijek idu zajedno s obvezama i odgovornošću. To vrijedi i na svadbenim slavljima, gdje se treba poštivati sigurnost i dostojanstvo svih prisutnih. Mudrost nas uči da je lako biti ‘general poslije bitke. Volio bih da ovo ne moram pisati, bar ne u ovakvom stanju i raspoloženju: sa žaljenjem i osjećajem boli jer se dogodilo nešto, o čemu sam u osobnim razgovorima, u pripremi zaručnika i na Zaručničkom tečaju, govorio i upozoravao i apelirao da se to ne čini, i da to nije u duhu niti tradicije, niti slavlja sakramenta ženidbe, niti je to zakonski dopušteno.

Na žalost svih nas, a osobito pogođenih ovom tragedijom, zbog slobode pojedinaca koji su bez odgovornosti, i njihovog osobnog prava bez obveza i poštivanja zakonskih propisa, dogodilo se na dvije svadbe da su zbog pirotehničkih sredstava, nastradale dvije žene, a jedna je, što je posebno teško i bolno i preminula.

I sada nakon svega, svi se istinski trebamo zapitati: jesmo li kao društvo i zajednica i svaki od nas pojedinačno nešto učinili da se ovo ne događa, i da nam se svadbe kao radosni i osobiti trenuci koji bi trebali biti događaji veselja, radosti, pjesme i zajedništva, koji se pamte i nose u sjenčanju, zbog neodgovornosti, uznositosti, pomodarstva i samovolje nekih pretvore u trenutke tragedije, žalosti i svega onog što nitko ne želi, a najmanje u ovakvim prigodama.

UHITILI DVOJICU MUŠKARACA FOTO Šibenik je zavijen u crno: Građani se opraštaju od žene koju je usmrtila signalna raketa
FOTO Šibenik je zavijen u crno: Građani se opraštaju od žene koju je usmrtila signalna raketa

Pirotehnika i pucanje na svadbama nije nikad bilo dio tradicije niti je u duhu kršćanskog slavlja, ponajmanje slavlja sakramenta ženidbe, koji slavi međusobnu ljubav mladenaca, koju oni u radosti žele podijeliti i međusobno i s drugima u svadbenom slavlju.

Dobronamjerni poticaji i pouke mladencima i napomene svatovima u kojima se želi potaknuti na istinsko slavlje i poštovanje samog sakramenta Ženidbe, često puta, to mogu posvjedočiti iz svoje prakse i iskustva na svadbama, doživljeni su od nekih kao ograničavanje i nepoštivanje njihove ‘tradicije’, ‘slobode’ i ‘prava’ da mogu oni raditi što hoće izvan crkve i na njihovoj svadbi.

U našem ljudskom djelovanju i ljudskim činima koje kao ljudi činimo, u međusobnom odnosu su sloboda i odgovornost, pravo i obveza, iz toga bi uvijek trebali, pa tako i na svadbi i u radosti, paziti i svojim djelovanjem poštivati integritet čovjeka i tuđu imovinu.

Neprimjereno je i nedopustivo da se nepažnjom, neodgovornošću, samovoljom i nepoštivanjem zakonskih propisa, pa makar neki mislili da je to u svrhu slavlja, pirotehničkim sredstvima i opasnim radnjama, ugrožava druge i njihove živote, kao i crkvena i javna imovinu, jer su to opasna sredstva koja nažalost i po čovjeka, a vidjeli smo i po njegov život, kao i na materijalne stvari ostavljaju traga.

PRIJAVILI DVOJICU Policija o tragediji u Šibeniku: Muškarac (52) je krivo aktivirao raketu i pogodio ženu. Umrla je
Policija o tragediji u Šibeniku: Muškarac (52) je krivo aktivirao raketu i pogodio ženu. Umrla je

U svojoj odgovornosti kao župnik i upravitelj povjerenih dobara Crkve i župe, ne ulazeći u nadležnosti i odgovornost drugih javnih tijela i organa koji su odgovorni za osiguravanje reda i mira i poštovanje komunalnog reda, kako bi se zaštitilo dostojanstvo samog sakramenta i slavlja Ženidbe, kao i svih sudionika slavlja i crkvene imovine, koji mogu nastati upotrebom pirotehničkih sredstava, za buduća slavlja sakramenta ženidbe u župi, ne želim dopustiti da se ispred crkve, nakon slavlja koriste nedopuštena pirotehnička sredstva i naprave.

Radost i slavlje su za nas kršćane, uvijek i svugdje, pa tako i na svadbi i piru, plod Duha Božjega, i proistječu iz nutarnjeg raspoloženja, koje se može potaknuti i izvanjskim poticajima, glazbom i zajedništvom, no nikad nečim što dovodi do opasnosti i ugrožavanja osoba i njihova života - poručio je Franjo Glasnović na Facebooku.

VIDEO: SMRT NA SVADBI

Tijekom svadbe B. C. (52) ispalio je signalnu raketu. Odbila se od metalnog stupića i pogodila Antoniju Đ. (35). Umrla je. Šibenčani u šoku...
