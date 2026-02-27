Obavijesti

UZEO 78.000 EURA!

DORH objavio optužnicu: Sin je brutalno ubio oca pa je 13 godina dizao njegovu mirovinu

DORH objavio optužnicu: Sin je brutalno ubio oca pa je 13 godina dizao njegovu mirovinu
Foto: Tino Juric/PIXSELL, MUP, Canva

Prvi dio tijela nađen je na Žnjanu 8. listopada 2012. godine, ljudska noga u plastičnoj vrećici u poodmakloj fazi raspadanja. Trebalo je 13 godina da identificiraju muškarca

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je nakon istrage, pred Županijskim sudom u Splitu, podiglo optužnicu protiv 58-godišnjeg muškarca iz Splita zbog teškog ubojstva i prijevare. Stavlja mu se na teret da je početkom listopada 2012. u stanu zadao više udaraca po tijelu i glavi svojem ocu, tad 90-godišnjem muškarcu, koji je bio bolestan i nepokretan. Nije se mogao braniti niti pobjeći. Sin ga je htio ubiti kako bi se domogao mirovine i drugih prava, priopćio je DORH.

Žrtva je zadobila teške i po život opasne ozljede, od kojih je trpjela bolove, a onda i preminula. Okrivljenik je, kako bi prikrio smrt 90-godišnjaka, dijelove tijela bacio na području Splitsko-dalmatinske županije.

Osim toga, 58-godišnjak je od listopada 2012. sve do kolovoza 2025. prikrivao smrt žrtve od nadležnih tijela i neosnovano preuzimao mirovinu na ime žrtve. Tako je dobio iznos od 78.011,60 eura i oštetio Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. U optužnici je predloženo da se protiv okrivljenika produlji istražni zatvor zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Kako je u rujnu 2025. godine pisala Slobodna Dalmacija, DNK analizom službeno je potvrđeno kako je muškarac iz Splita, čiji su posmrtni ostaci nađeni na Zenti i Žnjanu - Uroš Tičinović, rođen 1922. godine. U trenutku smrti u listopadu 2012. godine imao je 90 godina. Tada je policija uhitila njegova sina, B. T. (58), kojeg su zatekli u stanu u Splitu u kojem je živio s ocem. Prema navodima kaznene prijave, oca je ubio, raskomadao tijelo sjekirom, umotao dijelove tijela i glavu u novinski papir i najlon, te skrio na više mjesta.

Fotorobot ubijenog kojeg je objavila policija tražeći informacije
Fotorobot ubijenog kojeg je objavila policija tražeći informacije | Foto: MUP

Prvi dio tijela nađen je na Žnjanu 8. listopada 2012. godine, ljudska noga u plastičnoj vrećici u poodmakloj fazi raspadanja. Tjedan dana kasnije na Zenti je na lukobranu nađeno poluraspadnuto tijelo. Sljedećih 13 godina nije bio poznat identitet muškarca čiji ostaci su nađeni.

