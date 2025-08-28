DORH sumnjiči pilota i Srpkinju za špijunažu. Cijela istraga je tajna, žalit će se na odluku suda

DORH se u četvrtak oglasio o špijunskoj aferi koja trese MORH te su objavili priopćenje u kojem navode za što terete pilota i drugookrivljenu Srpkinju (46). U priopćenju navode i da je sud u odnosu na oboje okrivljenika odbio prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podnijet će žalbu protiv odbijajućeg dijela rješenja suca istrage.

Priopćenje prenosimo u nastavku

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je, po zaprimanju kaznene prijave Samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove od 27. kolovoza 2025., provelo dokazne radnje prvog ispitivanja i donijelo rješenje o provođenju istrage protiv prvookrivljenog državljanina Republike Hrvatske (1971.) zbog kaznenog djela špijunaže iz članka 348. stavka 1. Kaznenog zakona i drugookrivljene državljanke Republike Srbije (1979.) zbog kaznenog djela špijunaže iz članka 348. stavka 2. Kaznenog zakona.

Na temelju članka 231. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku, rješenjem Županijskog državnog odvjetništva u Splitu određena je tajnost cijele istrage, jer bi javno objavljivanje podataka iz istrage moglo štetiti probicima postupka.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu predložilo je sucu istrage Županijskog suda u Splitu određivanje istražnog zatvora protiv prvookrivljenika zbog postojanja opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku), a protiv drugookrivljenice zbog postojanja opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 1. , 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku).

Sudac istrage djelomično je prihvatio prijedlog državnog odvjetništva i rješenjem odredio prvookrivljeniku istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a protiv drugookrivljenice zbog opasnosti od bijega i utjecaja na svjedoke, dok je u odnosu na oboje okrivljenika odbio prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podnijet će žalbu protiv odbijajućeg dijela rješenja suca istrage.