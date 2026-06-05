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NA PODRUČJU MEDULINA

DORH: U padu aviona poginula četiri Austrijanca, među njima i dva pilota, naložena obdukcija

Piše HINA,
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DORH: U padu aviona poginula četiri Austrijanca, među njima i dva pilota, naložena obdukcija
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Foto: 24sata

Zrakoplov koji je letio iz Linza prema Medulinu srušio se u četvrtak ujutro, a istraga o uzroku nesreće tek slijedi. Među poginulima su i dvojica pilota.

Prilikom udara zrakoplova u tlo u četvrtak na području Općine Medulin smrtno su stradala četiri austrijska državljanina rođena 1978., 1968., 1986. i 1961. godine, izvijestilo je nakon očevida Županijsko državno odvjetništvo u Puli. Naloženo je provođenje pregleda i obdukcije tijela smrtno stradalih osoba te se poduzimaju daljnje mjere i radnje u cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti tog događaja, navodi tužiteljstvo. Očevid su povodom zrakoplovne nesreće proveli policijski službenici istarske policije uz sudjelovanje istražitelja Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i dežurne zamjenice županijskog državnog odvjetnika u Puli.

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Detalji stravičnog pada aviona: 'Okomito su se strmoglavili u smrt, nije im bilo spasa' | Video: 24sata/pixsell/čitatelj 24sata/flightradar24

Ranije je utvrđeno da je zrakoplov koji je pao na području Medulina u četvrtak ujutro bio registriran u Njemačkoj, letio je iz Linza u Austriji prema Medulinu.

Ravnateljica Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu Alana Vukić rekla je jučer na mjestu nesreće da je Agencija službenu dojavu o padu zrakoplova primila u 11,20 sati od Policijske uprave istarske i Hrvatske kontrole zračnog prometa.

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Tada je rekla da su dvoje poginulih piloti zrakoplova, austrijski državljani, dok identifikacija preostale dvije osobe tada još nije bila obavljena.

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Najavila je da će u roku od 30 dana izdati preliminarno izvješće i otvoriti sigurnosnu istragu koja će trajati nekoliko mjeseci te će surađivati s austrijskim tijelima.

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