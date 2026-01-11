Obavijesti

DEVASTACIJA OBALE

DORH završio istragu. Glavnom uredniku portala Morski.HR prijetili otmicom i ubojstvom!

Piše Filip Sulimanec,
Zadar: Predstavljena monografija "Legende svjetla" Jurice Gašpara | Foto: Dino Stanin/PixSell

Prijetnje su uslijedile nakon niza članaka koji su tematizirali nezakonite radnje, devastaciju obale i nelegalnu gradnju luke u Krilu Jesenice

DORH je 4. prosinca završio istraživanje u kaznenom predmetu zbog niza ozbiljnih prijetnji, upućenih glavnom uredniku Morski.hr, Jurici Gašparu. Tako je državno odvjetništvo podignulo tri optužnice pred Općinskim sudom u Splitu.

 - Općinsko državno odvjetništvo u Splitu 23. prosinca 2025. podignulo optužnicu pred Općinskim sudom u Splitu, protiv trojice državljana Republike Hrvatske (rođ. 1988., 1969. i 1983.) zbog kaznenog djela prijetnje iz članka 139. stavka 3. u svezi stavka 2. Kaznenog zakona, počinjenog na štetu novinara internetskog portala - potvrdilo je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu za Morski HR. Zbog prijetnji i zastrašivanja zbog obavljanja novinarskog posla kazne se kreću od šest mjeseci do 5 godina zatvora.

Prijetnje otmicom

Glavni urednik portala Morski HR, Jurica Gašpar, i redakcija portala suočili su se s ozbiljnim prijetnjama, uključujući one otmicom, od strane privatnih brodara iz Krila Jesenice i njihovih suradnika. Prijetnje su uslijedile nakon niza članaka koji su tematizirali nezakonite radnje, devastaciju obale i nelegalnu gradnju luke u Krilu Jesenice. 

VELIKA ŠTETA ZA BOLNICU DORH optužio ravnateljicu bolnice: Sredila nabavu, varala na porezu, koristila ENC bolnice
DORH optužio ravnateljicu bolnice: Sredila nabavu, varala na porezu, koristila ENC bolnice

O svemu se na svom Facebooku oglasio Jurica Gašpar.

 - Sve je krenulo na snimljenom sastanku s PR agenticom Ankicom Mamić, s kojom je trebalo biti dogovoreno „marginaliziranje mrkvom i batinom“ mene i mog portala za 100 tisuća eura, a uz poznanstvo dva ministra na koja se na tom snimljenom sastanku sama pozvala. Osokoljeni tako jakim društvom, svoj entuzijazam prenijeli su i u WhatsApp grupu onima koji nisu bili na sastanku te su naknadno predložili skupiti dodatni novac, pa me oteti, provozati u prtljažniku i odvesti golog na Vidovu goru na otoku Braču - otkrio je glavni urednik portala Morski.HR.

