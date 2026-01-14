Obavijesti

PADA BROJ NOVIH SLUČAJEVA

Dosad zbog gripe preminulo 29 ljudi, najviše novih slučajeva u Lici i u Karlovačkoj županiji

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Od listopada 2025. godine do danas zaprimljeno je 36.320 prijava, dok je u istom razdoblju prošle sezone zabilježeno tek 2.847 slučajeva.

Admiral

U Hrvatskoj je tijekom sezone gripe, zaključno s 11. siječnja 2026. godine, zaprimljeno ukupno 36.320 prijava oboljelih od gripe, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). U posljednjem, drugom tjednu 2026. godine zabilježeno je 2.375 novih prijava, što predstavlja treći uzastopni tjedan pada broja oboljelih.

Iako se bilježi silazni trend, gripa je i dalje prisutna u svim hrvatskim županijama. Najviša stopa prijava na 100.000 stanovnika u drugom tjednu zabilježena je u Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji.

Foto: HZJZ

Prema dobnim skupinama, najviša stopa incidencije očekivano se bilježi među djecom predškolske i školske dobi, dok je najniža u osoba starijih od 65 godina. Takav obrazac tipičan je za sezonsku gripu, iako su starije osobe i kronični bolesnici izloženi većem riziku od težih oblika bolesti i komplikacija.

Usporedba s prethodnim sezonama pokazuje da je ovogodišnja sezona gripe započela ranije i s izraženijim porastom oboljelih. Od listopada 2025. godine do danas zaprimljeno je 36.320 prijava, dok je u istom razdoblju prošle sezone zabilježeno tek 2.847 slučajeva.

Znatno je porastao i broj hospitalizacija. Tijekom aktualne sezone zbog gripe je u bolnice zaprimljena 1.621 osoba, od kojih je 113 liječeno u jedinicama intenzivne skrbi. U istom razdoblju prošle sezone hospitalizirano je 302 oboljelih, a samo 22 su zahtijevala intenzivno liječenje.

Sezona gripe redovito se povezuje i s tzv. viškom smrtnosti, odnosno povećanim brojem umrlih u zimskim mjesecima. Prema dosadašnjim podacima, tijekom ove sezone prijavljeno je 29 smrtnih ishoda povezanih s gripom i njezinim komplikacijama, poput upale pluća ili sepse. Stručnjaci upozoravaju da je stvarni broj smrti povezanih s gripom često veći, jer bolest može pogoršati postojeća kronična stanja.

Podaci Nacionalnog referentnog centra za gripu HZJZ-a pokazuju da je u posljednjem tjednu 22 posto testiranih uzoraka bilo pozitivno na gripu. U svim pozitivnim uzorcima detektirani su virusi gripe A, pri čemu dominira podtip H3N2.

Kretanje gripe u Hrvatskoj i drugim europskim zemljama i dalje se pažljivo prati, a epidemiolozi podsjećaju na važnost pravodobnog javljanja liječniku, zaštite rizičnih skupina i pridržavanja osnovnih mjera prevencije.

