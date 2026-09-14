Došao iz Srbije u Zagorje raditi kao vozač pa na mreži veličao ratnog zločinca Ratka Mladića

Državljanin Srbije S. K. (25) završio je, doznajemo, iza rešetaka nakon što je na internetu veličao pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o mladiću koji je u Zagorje stigao zbog posla, a bio je zaposlen kao vozač.

Sumnjiče ga da je prosljeđivao i "lajkao" sadržaje u kojima se zločinca naziva "generalom" i "herojem" te tako javno širio mržnju i poticao na nasilje. Suočen s optužbama, S. K. je tvrdio da nije imao namjeru veličati Mladića ni širiti mržnju, no određen mu je istražni zatvor zbog opasnosti od bijega.

Bivši zapovjednik Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, Ratko Mladić, pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti te kršenja zakona i običaja ratovanja, a umro je u Hagu.

Nakon njegove smrti policija je u više navrata diljem Hrvatske postupala zbog širenja mržnje veličanjem njegova lika i djela.

Tako je zagrebačka policija prošlog tjedna zbog istih optužbi kazneno prijavila 60-godišnjakinju.

- Time je javno odobravala i znatno umanjivala kazneno djelo genocida i ratnog zločina, a sve usmjereno prema građanima Republike Hrvatske zbog njihove nacionalne, vjerske ili etničke pripadnosti, na način kojim je poticala na nasilje ili mržnju - objavila je zagrebačka policija.

Slavonsko-brodska policija prekršajno je prijavila 41-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je u objavi isticao simbole i tekstove kojima se veličaju ratni zločinci, čime je izazvao uznemirenost i nelagodu kod građana te vrijeđao nacionalne osjećaje građana Hrvatske.

Ukinuta mu je i dozvola za boravak i rad u Hrvatskoj te je određen rok od sedam dana u kojem mora napustiti Hrvatsku i Europski gospodarski prostor.

Na području Korenice policija je prekršajno prijavila 43-godišnjaka, inače stranog radnika s privremenom dozvolom za boravak u Korenici. Dobio je uvjetnu kaznu od 15 dana zatvora koja se neće izvršiti ako u roku od godinu dana ne počini novi prekršaj. Zbog svega bi i on mogao ostati bez dozvole za boravak i rad u Hrvatskoj.

Na dubrovačkom području policija je postupala protiv sedam ljudi koji su na društvenim mrežama objavljivale fotografije, simbole, pjesme i poruke kojima su mu odavale počast.