Zelenski pred EU: 'Imamo oružje dometa 3000 kilometara, nismo koristili američko...'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio se danas Europskom vijeću u Bruxellesu, gdje je govorio o ključnim pitanjima rata u Ukrajini, uključujući korištenje zamrznute ruske imovine, upotrebu dalekometnog oružja te ulogu Kine u sukobu, javlja Sky News.

Zelenski je svoj govor započeo odavanjem počasti ukrajinskim novinarima poginulim u ruskom napadu na Kramatorsk, istaknuvši da je Rusija dosad ubila oko 155 medijskih djelatnika “samo zato što su objavljivali istinu”.

“Istina je uvijek pritisak – i to je ono što pritišće Rusiju”, rekao je Zelenski.

Ukrajinski je čelnik podsjetio i na jučerašnji ruski napad na vrtić u Harkivu, u kojem je ranjeno više djece.

“Takozvana ‘druga najjača vojska svijeta’ ratuje protiv ukrajinske djece. To mi ne govori da žele zaustaviti rat”, poručio je.

“Rusija se boji odluke o zamrznutoj imovini”

Zelenski je posebno naglasio važnost odluke o korištenju zamrznute ruske imovine za pomoć Ukrajini.

“Ako je Rusija donijela rat na našu zemlju, moraju platiti za ovaj rat. Jako se boje ove odluke”, rekao je, dodavši kako je odluka “blizu”, ali da je još “rano govoriti o detaljima”.

Ukrajinski predsjednik ponovio je kako Kijev računa na reparacijski zajam početkom 2026. godine.

“Ne koristimo američko dalekometno oružje za napade na Rusiju”

Osvrćući se na izvještaje da su SAD ukinule ograničenja za korištenje dalekometnog oružja, Zelenski je pojasnio da Ukrajina posjeduje vlastite sustave s dometom od 150 do 3000 kilometara, no da se suočava s financijskim izazovima u masovnoj proizvodnji.

“Nismo koristili američko dalekometno oružje za gađanje ciljeva u Rusiji. Koristili smo različite sustave s tom sposobnošću, ali isključivo na teritoriju gdje se vode borbe”, objasnio je.

“Sastanak s Trumpom – ne loš”

Zelenski je kratko komentirao i svoj nedavni sastanak s Donaldom Trumpom, ocijenivši ga kao “ne loš”.

“Rezultat je da imamo sankcije na rusku energiju, nemamo sastanak u Mađarskoj bez Ukrajine – i još nemamo Tomahawke. Možda ćemo ih imati sutra”, rekao je uz osmijeh.

“Kina pomaže Rusiji”

Na pitanje o ulozi Kine, Zelenski je bio izravan: “Znam jedno – Kina pomaže Rusiji, ne pomaže Ukrajini i nije zainteresirana za našu pobjedu ni za poraz Rusije, po mom mišljenju.”

Njegov je govor u Bruxellesu ponovno naglasio težnju Ukrajine da održi potporu zapadnih saveznika i osigura financijske, vojne i političke mehanizme za nastavak obrane od ruske agresije.