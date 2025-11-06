'Dosta nam je, djeca nam već dvije godine idu u pet različitih škola, a Grad nas ignorira'

https://www.pixsell.hr/production?q=O%C5%A0%20Ivana%20Gorana%20Kova%C4%8Di%C4%87a

Roditelji učenika zagrebačke osnovne škole Ivana Gorana Kovačića odlučili su upozoriti javnost na probleme koje prolaze zbog produljene obnove zgrade škole. Obnova OŠ Kovačića i XVIII. gimnazije započela je u studenome 2024., uz najavu da će se učenici ove jeseni vratiti u školu. No to se nije dogodilo zbog problema koji su se pojavili već s ulaskom u projekt. Grad im, pritom, od početka školske godine ne daje nikakve informacije o tome što se događa, pa im je još teže.

- Djeca naše škole idu na nastavu u pet različitih škola, nastavni sati skraćeni su im na 40 minuta, što je 115 nastavnih sati manje za svakog učenika u jednoj školskoj godini. Nemaju ni vlastite prostore, dvorište, stalno putuju. Roditelji već tjednima pokušavaju organizirati sastanak s Gradom kako bi dobili konkretne informacije, no do sada bez uspjeha. Neizvjesnost stvara nepovjerenje i onemogućuje planiranje svakodnevnog života više od 400 obitelji - upozorili su roditelji.

Kako dodaju, djeca se svakodnevno dva puta voze autobusima, u školama u koje su premješteni nema kapaciteta za, primjerice, školski obrok za sve, u jednoj školi nemaju ni redovnu tjelesnu kulturu. Roditeljima, ali i cijelome tom kvartu dodatan je problem što im je školsko dvorište u potpunosti blokirano, a to je mjesto okupljanja tamošnjih mladih, ali i odraslih.

Igor Čimbur, predstavnik vijeća roditelja i potpredsjednik školskog odbora, kazao nam je kako im posebno smeta tretman gradske uprave, koja ignorira njihove molbe za sastanak.

- Sve što želimo da nas jasno i transparentno izvijeste o tome što se događa, a oni uopće ne odgovaraju na naše upite. I želimo da nas prime u Uredu koji je zadužen za ovaj posao, a ne samo formalno - kaže Ćimbur.

Ova obnova jedna je u nizu obnova škola u Zagrebu oštećenih nakon potresa, te obuhvaća energetsku obnovu, poboljšanje protupotresne i statičke otpornosti, uređenje učionica i zajedničkih prostora. Grad Zagreb pokriva kompletnu obnovu vrijednu 8,3 milijuna eura. Ova je škola i prije potresa 2020. bila u jako lošem stanju, pa je obnova svakako bila nužna. No od početka su se pojavili problemi zbog kojih se obnova produljuje i vjerojatno će trajati od najavljenih 1,5 godinu. Pitanje je hoće li se učenici vratiti u svoju školu i gimnaziju iduće jeseni.

Roditelji kažu kako, prema informacijama koje imaju, nedostaju razrađeni projekti za, primjerice, krovište, glavni projekt, instalacije. Kažu kako nove dokumentacije i dalje nema, iako je bilo dogovoreno da će biti u lipnju. Stoga se ne može pokrenuti ni javna nabava, što odgađa daljnje radove. Bez tih projekata, upozoravaju, nije moguće definirati novi rok završetka radova. U takvoj situaciji nije realno da škola bude spremna za početak školske godine 2026.

Tvrde i kako zbog svega krovište stoji otvoreno, svaki obilniji pljusak izaziva trajnu štetu na objektu i dodatne troškove ispumpavanja vode. Spominju se i sudske tužbe, no svi se nadaju da do toga neće doći jer će to još više odgoditi obnovu i povratak učenika.

- Ne ulazimo u odnose između Grada Zagreba, izvođača i projektanata, ali kao roditelji, čija djeca i obitelji svakodnevno osjećaju posljedice, imamo pravo tražiti transparentnost, odgovorno upravljanje projektom i odgovornost. Od Grada tražimo točne i ostvarive rokove završetka radova te podnošenje ostavke osobe odgovorne za upravljanje projektom i propuste učinjene do sada - ozbiljni su roditelji koji već tjednima pokušavaju organizirati sastanak u gradskoj upravi, no bez uspjeha.

Kako kažu, žele da ih napokon netko konkretno informira o tome što se događa. Iz Grada su naš upit odgovorili kako je Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove u 2025. nastavio "s radovima cjelovite obnove Osnovne škole I. G. Kovačić i XVIII. gimnazije, a sve sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji".

- Rok izvođenja predmetnih radova je 12 mjeseci od dana uvođenja svih sudionika u gradnji u posao. U fazi izvođenja radova došlo je do saznanja za koje ranije, u fazi izrade projektne dokumentacije, nije bilo potrebnih informacija. U svrhu usklađivanja stvarnog stanja na objektu s projektnom dokumentacijom bit će potrebno izraditi izmjenu projektne dokumentacije, koja bi također obuhvatila vraćanje objekta u izvorno stanje, reorganizaciju prostora usklađenu s današnjim normativima, uređenje okoliša te sve potrebno kako bi se krajnjem korisniku omogućilo normalno funkcioniranje - pojasnili su.

Isto tako, ističu kako se "u ovom slučaju radi o vrlo složenim i konstruktivno zahtjevnim radovima, za očekivati je produljenje roka izvođenja radova cjelovite obnove predmetnog objekta".

Nisu dali konkretan odgovor na naše pitanje hoće li se učenici moći vratiti u svoju školu ujesen 2026. godine. Sličnu situaciju prošli su i zaposlenici i učenici drugih škola koje su se uređivale. Kako nam kažu, nezgodno je, posebno kad se rokovi otegnu (a otezali su se u skoro svim obnovama), no na koncu, nitko nije bio oštećen, a dočekale su ih zaista vrhunski obnovljene zgrade.

Ipak, roditeljima iz OŠ Ivana Gorana Kovačića trenutno bi bilo važno da dobiju suvislu informaciju o tome što očekivati do jeseni.