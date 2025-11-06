Obavijesti

NE ŽELE NOVA PRODULJENJA

'Dosta nam je, djeca nam već dvije godine idu u pet različitih škola, a Grad nas ignorira'

Piše Ana Dasović,
Zagreb: Počinje obnova XVIII. gimnazije i OŠ Ivana Gorana Kovačića na Šalati | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Roditelji zagrebačke OŠ Ivana Gorana Kovačića, koja se s XVIII. gimnazijom obnavlja od studenog 2024. ističu da se radovi opet rastežu. Iz Grada su potvrdili: Puno je problema, obnova će se sigurno produljiti

Roditelji učenika zagrebačke osnovne škole Ivana Gorana Kovačića odlučili su upozoriti javnost na probleme koje prolaze zbog produljene obnove zgrade škole. Obnova OŠ Kovačića i XVIII. gimnazije započela je u studenome 2024., uz najavu da će se učenici ove jeseni vratiti u školu. No to se nije dogodilo zbog problema koji su se pojavili već s ulaskom u projekt. Grad im, pritom, od početka školske godine ne daje nikakve informacije o tome što se događa, pa im je još teže. 

- Djeca naše škole idu na nastavu u pet različitih škola, nastavni sati skraćeni su im na 40 minuta, što je 115 nastavnih sati manje za svakog učenika u jednoj školskoj godini. Nemaju ni vlastite prostore, dvorište, stalno putuju. Roditelji već tjednima pokušavaju organizirati sastanak s Gradom kako bi dobili konkretne informacije, no do sada bez uspjeha. Neizvjesnost stvara nepovjerenje i onemogućuje planiranje svakodnevnog života više od 400 obitelji - upozorili su roditelji. 

Kako dodaju, djeca se svakodnevno dva puta voze autobusima, u školama u koje su premješteni nema kapaciteta za, primjerice, školski obrok za sve, u jednoj školi nemaju ni redovnu tjelesnu kulturu. Roditeljima, ali i cijelome tom kvartu dodatan je problem što im je školsko dvorište u potpunosti blokirano, a to je mjesto okupljanja tamošnjih mladih, ali i odraslih.

Igor Čimbur, predstavnik vijeća roditelja i potpredsjednik školskog odbora, kazao nam je kako im posebno smeta tretman gradske uprave, koja ignorira njihove molbe za sastanak.

- Sve što želimo da nas jasno i transparentno izvijeste o tome što se događa, a oni uopće ne odgovaraju na naše upite. I želimo da nas prime u Uredu koji je zadužen za ovaj posao, a ne samo formalno - kaže Ćimbur.

Ova obnova jedna je u nizu obnova škola u Zagrebu oštećenih nakon potresa, te obuhvaća energetsku obnovu, poboljšanje protupotresne i statičke otpornosti, uređenje učionica i zajedničkih prostora. Grad Zagreb pokriva kompletnu obnovu vrijednu 8,3 milijuna eura. Ova je škola i prije potresa 2020. bila u jako lošem stanju, pa je obnova svakako bila nužna. No od početka su se pojavili problemi zbog kojih se obnova produljuje i vjerojatno će trajati od najavljenih 1,5 godinu. Pitanje je hoće li se učenici vratiti u svoju školu i gimnaziju iduće jeseni.

Roditelji kažu kako, prema informacijama koje imaju, nedostaju razrađeni projekti za, primjerice, krovište, glavni projekt, instalacije. Kažu kako nove dokumentacije i dalje nema, iako je bilo dogovoreno da će biti u lipnju. Stoga se ne može pokrenuti ni javna nabava, što odgađa daljnje radove. Bez tih projekata, upozoravaju, nije moguće definirati novi rok završetka radova. U takvoj situaciji nije realno da škola bude spremna za početak školske godine 2026.

Tvrde i kako zbog svega krovište stoji otvoreno, svaki obilniji pljusak izaziva trajnu štetu na objektu i dodatne troškove ispumpavanja vode. Spominju se i sudske tužbe, no svi se nadaju da do toga neće doći jer će to još više odgoditi obnovu i povratak učenika.

- Ne ulazimo u odnose između Grada Zagreba, izvođača i projektanata, ali kao roditelji, čija djeca i obitelji svakodnevno osjećaju posljedice, imamo pravo tražiti transparentnost, odgovorno upravljanje projektom i odgovornost. Od Grada tražimo točne i ostvarive rokove završetka radova te podnošenje ostavke osobe odgovorne za upravljanje projektom i propuste učinjene do sada - ozbiljni su roditelji koji već tjednima pokušavaju organizirati sastanak u gradskoj upravi, no bez uspjeha.

Kako kažu, žele da ih napokon netko konkretno informira o tome što se događa. Iz Grada su naš upit odgovorili kako je Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove u 2025. nastavio "s radovima cjelovite obnove Osnovne škole I. G. Kovačić i XVIII. gimnazije, a sve sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji".

- Rok izvođenja predmetnih radova je 12 mjeseci od dana uvođenja svih sudionika u gradnji u posao. U fazi izvođenja radova došlo je do saznanja za koje ranije, u fazi izrade projektne dokumentacije, nije bilo potrebnih informacija. U svrhu usklađivanja stvarnog stanja na objektu s projektnom dokumentacijom bit će potrebno izraditi izmjenu projektne dokumentacije, koja bi također obuhvatila vraćanje objekta u izvorno stanje, reorganizaciju prostora usklađenu s današnjim normativima, uređenje okoliša te sve potrebno kako bi se krajnjem korisniku omogućilo normalno funkcioniranje - pojasnili su.

Isto tako, ističu kako se "u ovom slučaju radi o vrlo složenim i konstruktivno zahtjevnim radovima, za očekivati je produljenje roka izvođenja radova cjelovite obnove predmetnog objekta".

Nisu dali konkretan odgovor na naše pitanje hoće li se učenici moći vratiti u svoju školu ujesen 2026. godine. Sličnu situaciju prošli su i zaposlenici i učenici drugih škola koje su se uređivale. Kako nam kažu, nezgodno je, posebno kad se rokovi otegnu (a otezali su se u skoro svim obnovama), no na koncu, nitko nije bio oštećen, a dočekale su ih zaista vrhunski obnovljene zgrade. 

Ipak, roditeljima iz OŠ Ivana Gorana Kovačića trenutno bi bilo važno da dobiju suvislu informaciju o tome što očekivati do jeseni.

