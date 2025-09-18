Dostavljač humanitarne pomoći ubio dvoje Izraelaca

Vozač koji je prevozio humanitarnu pomoć iz Jordana u Gazu otvorio je u četvrtak vatru i ubio dvoje Izraelaca na prijelazu Allenby prema Zapadnoj obali, prije nego su ga ubile sigurnosne snage, priopćile su vlasti obiju zemlja.

Nijedna skupina nije odmah preuzela odgovornost za taj "teroristički napad", kako ga je ocijenio Izrael, koji se dogodio na jedinom ulazu kojim se služe Palestinci kako bi sa Zapadne obale, područja pod izraelskom okupacijom, ušli u Jordan.

"Vozač optužen za operaciju je Abdul Mutalib al-Kaisi rođen 1968. Radi se o civilu koji je počeo raditi kao dostavljač pomoći u Gazu prije tri mjeseca", priopćilo je jordansko ministarstvo vanjskih poslova.

Izraelska hitna pomoć podijelila je da je dvoje Izraelaca, koji nisu imenovani, podleglo ozljedama, dok je napadača ubilo sigurnosno osoblje.

Jordan je osudio napad i rekao da će biti pokrenuta istraga, naglasivši da bi napad mogao biti prijetnja njegovoj humanitarnoj ulozi u Gazi.