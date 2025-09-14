Rubio u Izraelu. Pregovarat će o pripajanju Zapadne obale

Očekuje se da će državni tajnik Marco Rubio tijekom svog posjeta Izraelu razgovarati o mogućnosti izraelske aneksije dijelova okupirane Zapadne obale kao odgovor na planirano priznanje Države Palestine od strane brojnih zapadnih zemalja kasnije ovog mjeseca, rekli su izraelski i američki dužnosnici, piše Axios.

Foto: Nathan Howard

Rubio dolazi u Izrael u škakljivim vremenima, Izrael nastavlja napade na Gazu, Opća skupština UN-a je izglasala njujoršku deklaraciju i dvodržavno rješenje, a Izrael je u najodvažnijem napadu do sada bombardirao Katar, američkog saveznika u kojem Washington ima jednu od najvećih vojnih baza na Bliskom istoku, Al Udeid.

Pitanje aneksije Zapadne obale je kontroverzno jer međunarodna zajednica taj teritorij smatra sastavnim dijelom buduće palestinske države. Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) upozorili su Trumpovu administraciju i izraelsku vladu da bi aneksija Zapadne obale značajno naštetila mirovnom sporazumu između UAE-a i Izraela te širim Abrahamskim sporazumima te potkopala predsjednikove nade za njihovo proširenje.

Foto: Mohamad Torokman

Dva izraelska dužnosnika rekla su za Axios da je Rubio na privatnim sastancima signalizirao da se ne protivi aneksijama Zapadne obale i da Trumpova administracija neće stajati na putu.

Izraelske tvrdnje izazvale su uzbunu unutar Trumpove administracije uglavnom zato što nije bilo jasnog stava SAD-a o tom pitanju i postojao je osjećaj da izraelska vlada pokušava ograničiti Trumpovu administraciju, rekao je američki dužnosnik.