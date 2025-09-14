Obavijesti

News

Komentari 0
VELIKI SAVEZNICI

Rubio u Izraelu. Pregovarat će o pripajanju Zapadne obale

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
Rubio u Izraelu. Pregovarat će o pripajanju Zapadne obale
5
Foto: Nathan Howard

Dva izraelska dužnosnika rekla su za Axios da je Rubio na privatnim sastancima signalizirao da se ne protivi aneksijama Zapadne obale i da Trumpova administracija neće stajati na putu

Očekuje se da će državni tajnik Marco Rubio tijekom svog posjeta Izraelu razgovarati o mogućnosti izraelske aneksije dijelova okupirane Zapadne obale kao odgovor na planirano priznanje Države Palestine od strane brojnih zapadnih zemalja kasnije ovog mjeseca, rekli su izraelski i američki dužnosnici, piše Axios.

U.S. Secretary of State Rubio visits Israel
Foto: Nathan Howard

Rubio dolazi u Izrael u škakljivim vremenima, Izrael nastavlja napade na Gazu, Opća skupština UN-a je izglasala njujoršku deklaraciju i dvodržavno rješenje, a Izrael je u najodvažnijem napadu do sada bombardirao Katar, američkog saveznika u kojem Washington ima jednu od najvećih vojnih baza na Bliskom istoku, Al Udeid.

UN REZOLUCIJA Stručnjak za 24sata: Netanyahu treba izvanredno stanje. Bez rata ide u zatvor zbog kriminala
Stručnjak za 24sata: Netanyahu treba izvanredno stanje. Bez rata ide u zatvor zbog kriminala

Pitanje aneksije Zapadne obale je kontroverzno jer međunarodna zajednica taj teritorij smatra sastavnim dijelom buduće palestinske države. Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) upozorili su Trumpovu administraciju i izraelsku vladu da bi aneksija Zapadne obale značajno naštetila mirovnom sporazumu između UAE-a i Izraela te širim Abrahamskim sporazumima te potkopala predsjednikove nade za njihovo proširenje.

Family members of one of two Palestinian gunmen evacuate their house, in Qatanna
Foto: Mohamad Torokman

Dva izraelska dužnosnika rekla su za Axios da je Rubio na privatnim sastancima signalizirao da se ne protivi aneksijama Zapadne obale i da Trumpova administracija neće stajati na putu.

Izraelske tvrdnje izazvale su uzbunu unutar Trumpove administracije uglavnom zato što nije bilo jasnog stava SAD-a o tom pitanju i postojao je osjećaj da izraelska vlada pokušava ograničiti Trumpovu administraciju, rekao je američki dužnosnik.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....
STRAVA U ZAGREBU Pio je na balkonu, pao i poginuo...
TRAGEDIJA

STRAVA U ZAGREBU Pio je na balkonu, pao i poginuo...

40-godišnjak je na neograđenom balkonu konzumirao alkoholna pića te najvjerojatnije u jednom trenutku, s visine oko 280 cm, pao na betonsku podlogu dvorišta uslijed čega je preminuo
'Trpim strašne bolove, ali sin mi daje snagu da se ne predam. Zbog njega opet želim hodati'
BORBA HRABRE MILEVE

'Trpim strašne bolove, ali sin mi daje snagu da se ne predam. Zbog njega opet želim hodati'

Mileva Šimetić Saliji (26) iz Pule boluje od rijetke bolesti zbog koje su joj transplantirani jetra i bubreg. Bila je na operaciji stopala u Turskoj, ali se opet sve zakompliciralo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025