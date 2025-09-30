Obavijesti

NEKI SU SE I NAŠALILI

Video sukoba stranog i domaćeg dostavljača u Zagrebu: 'A žena miče ruksak da ne smeta...'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Video sukoba stranog i domaćeg dostavljača u Zagrebu: 'A žena miče ruksak da ne smeta...'
Foto: Reddit

Sukob dostavljača u Zagrebu postao je hit! Viralna snimka pokazuje naguravanje, a prolaznica hladnokrvno miče ruksak s puta. Komentari pršte od šala do ozbiljnih opaski

Na Redditu se pojavila snimka za koju tvrde da je sa zagrebačkih ulica. Na snimci su u sukobu navodno strani i domaći dostavlja. Neugodnu situaciju, čiji točan datum nije poznat, snimio je netko iz auta. Snimka je brzo postala viralna i izazvala lavinu komentara.

Video pogledajte OVDJE.

Na snimci se vidi naguravanje dvojice dostavljača, dok zbunjeni prolaznici pokušavaju proći pored njih. Jedna žena hladnokrvno pomiče Boltov ruksak s kolnika kako bi promet mogao teći dalje, što je mnogima bio najzanimljiviji trenutak.

- Najbolja je ova žena koja mrtvo-hladno miče ruksak da promet ne stoji - napisao je jedan korisnik.

Drugi su se našalili na račun dostavljača u pozadini:

“Najbolji dio je kad njegov kolega boltovac prolazi i razmišlja o životnim odlukama.”

IMAO TRI PROMILA ALKOHOLA Istra: Uzbekistanac pijan izazvao nesreću u Žminju, protjerat će ga iz Hrvatske
Istra: Uzbekistanac pijan izazvao nesreću u Žminju, protjerat će ga iz Hrvatske

Ni šale na račun “domaće hrane” nisu izostale. “Ako je domaći, onda je vozio špek, luk, sir i vrhnje, jajca... Zato mu je ovaj i pokušao ukrasti”, stoji u jednom komentaru. Netko je dodao: “Bucko je ogladnio i presreo dostavu... klasična sačekuša.”

Neki su pak zaključili da sukob više nalikuje plesu nego tučnjavi:

“Mislio sam da će se na kraju poljubiti. Kakav je ovo ples?”

U moru šala i ironije našao se i jedan ozbiljniji komentar:

“Tužno, zaboravljamo koliko milijuna Hrvata radi vani. Malo razumijevanja za te ljude ne bi škodilo.”

