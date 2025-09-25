Istra: Uzbekistanac pijan izazvao nesreću u Žminju, protjerat će ga iz Hrvatske

Rovinjska je policija prekršajno sankcionirala 35-godišnjeg državljana Uzbekistana, koji je 24. rujna oko 19.30 sati u Ulici Matka Laginje u Žminju pijan prouzročio prometnu nesreću. Kako se radi o višestrukom prekršitelju zakona, policija je najavila da će, sukladno Zakonu o strancima, pokrenuti postupak protjerivanja 35-godišnjaka iz Hrvatske jer predstavlja opasnost za javni poredak.





Muškarac je automobilom pulskih registracija upravljao s nevjerojatnih 3.01 promila alkohola u krvi. Tijekom vožnje udario je u rubnjak pješačkog otoka, a zatim se zaustavio u kružnom toku. Pritom nije koristio sigurnosni pojas. Kako ne bi dalje ugrožavao sigurnost cestovnog prometa, policijski službenici isključili su vozača iz prometa te ga odveli u policiju na triježnjenje, priopćili su iz policije.





Uz pokretanje postupka protjerivanja, državljanin Uzbekistana će zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama morati platiti kaznu u iznosu od 2.510 eura, a dobio je i zabranu upravljanja motornim vozilom u trajanju od šest mjeseci.

