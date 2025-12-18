Doživotni zatvor Amerikancu koji je ubio i raskomadao svoju suprugu Srpkinju! On sve negira

Amerikanac Brian Walshe iz okolice Bostona osuđen je u četvrtak na doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja zbog stravičnog ubojstva svoje supruge Ane Walshe, podrijetlom iz Srbije. Presuda je donesena gotovo tri godine nakon njezina nestanka na Novu godinu 2023., njezino tijelo nikada nije pronađeno...

Walshe, koji tijekom izricanja presude nije pokazao nikakve emocije, ostatak će života provesti iza rešetaka.

Porota je u ponedjeljak proglasila Walshea krivim za ubojstvo prvog stupnja, što u saveznoj državi Massachusetts automatski nosi kaznu doživotnog zatvora bez prava na uvjetni otpust. Prethodno je priznao krivnju za ometanje istrage i nepropisno zbrinjavanje tijela, tvrdeći da je suprugu pronašao mrtvu u krevetu te je u panici raskomadao i bacio njezine ostatke.

Potresne riječi sestre i sutkinje

Prije izricanja presude, sudu se obratila Anina sestra, Aleksandra , čije je svjedočanstvo duboko potreslo sve prisutne. Opisala je prazninu i bol s kojom se njezina obitelj nosi, posebno ističući sudbinu troje male djece koja su ostala bez majke.

​- Borim se s tugom koja dolazi bez upozorenja, nadajući se svakog jutra da je sve ovo samo užasan san - rekla je Aleksandra.

​- Najbolniji dio ovog gubitka je spoznaja da njezina djeca sada moraju odrastati bez majčine ruke koju bi držala. Pred njima je život pun velikih i malih prekretnica u kojima će se njezina odsutnost duboko i bolno osjećati - kazala je...

Sutkinja Diane Freniere nazvala je Walsheove zločine "barbarskim i neshvatljivim", osuđujući njegovo "prijevarno i manipulativno ponašanje". Uz doživotnu kaznu, izrekla mu je i dodatne, uzastopne kazne od 19 do 25 godina zatvora za zastrašivanje svjedoka te dvije do tri godine za nepropisno zbrinjavanje tijela. Njegova obrana takvu je odluku nazvala "pretjeranom".

Jezivi digitalni tragovi i slomljeni brak

Iako tijelo nikada nije pronađeno, tužiteljstvo je izgradilo čvrst slučaj temeljen na golemim količinama posrednih i digitalnih dokaza. Ključnu ulogu odigrale su Walsheove internetske pretrage na uređajima njegove djece u danima nakon Aninog nestanka. Pretraživao je pojmove poput "raskomadavanje i najbolji načini za zbrinjavanje tijela", "koliko dugo treba da tijelo počne smrdjeti" i "pila za kosti kao najbolji alat za komadanje". Također je istraživao "koliko dugo netko mora biti nestao da bi nasljednici dobili imovinu". Tužiteljstvo je smatralo, sud se složio, da ju je ubio u njihovoj obiteljskoj kući u okolici Bostona...

Nadzorne kamere snimile su muškarca nalik Walsheu kako baca teške vreće za smeće u kontejnere nedaleko od obiteljske kuće. Pretragom postrojenja za obradu otpada pronađeni su predmeti koji su dali ključne dokaze: sjekira, čekić, pila za metal, zaštitno odijelo, sredstva za čišćenje, torbica marke Prada, čizme kakve je Ana posljednji put nosila te njezina iskaznica o cijepljenju protiv COVID-a. Forenzička analiza potvrdila je prisutnost Aninog DNK na sjekiri i pili, dok su na zaštitnom odijelu pronađeni tragovi DNK oboje supružnika.

Tužitelji su kao moguće motive naveli financijsku korist, budući da je Brian bio jedini korisnik Anine police životnog osiguranja vrijedne milijun dolara, ali i raspad braka. U vrijeme ubojstva, Brian je bio u kućnom pritvoru čekajući presudu za prevaru s umjetninama, dok je Ana, uspješna agentica za nekretnine, radila u Washingtonu i započela izvanbračnu vezu.

Walsheova obrana tvrdila je da se radilo o "iznenadnoj i neobjašnjivoj smrti", a ne ubojstvu, te da je par planirao zajedničku budućnost. Međutim, tijekom suđenja nisu pozvali nijednog svjedoka, a sam Brian Walshe odbio je svjedočiti. Slučaj će sada, prema zakonu Massachusettsa, automatski ići na žalbeni postupak pred Vrhovnim sudom. Troje djece bračnog para Walshe i dalje je pod skrbništvom države.