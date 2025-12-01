Dugoočekivano suđenje Brianu Walsheu (50), optuženom za ubojstvo supruge Ane Walshe (39), započelo je u ponedjeljak u Dedhamu u saveznoj državi Massachusetts. Slučaj koji je prije gotovo tri godine šokirao američku i svjetsku javnost dobio je novi, bizaran obrat već u uvodnim riječima obrane. Iako se očekivalo da će Walshe negirati svaku povezanost s nestankom supruge, njegovi odvjetnici iznijeli su tezu koja je zaprepastila prisutne u sudnici Norfolk Superior Courta, javlja ABC News.

Walsheova obrana ne poriče da je on raskomadao tijelo svoje supruge i bacio ga u kontejner, ali tvrde – nije ju ubio.

Obrana: Ana je umrla iznenadnom smrću

Odvjetnik Larry Tipton poroti je ispričao dramatičnu verziju događaja prema kojoj je Brian Walshe pronašao suprugu mrtvu u njihovom krevetu u ranim jutarnjim satima 1. siječnja 2023. godine. Prema riječima obrane, par je proveo mirnu novogodišnju noć, slavili su uz vino i šampanjac, a Ana je na kutiji šampanjca čak napisala poruku: "Učinimo 2023. najboljom dosad". Njihov prijatelj Gem Mutlu napustio je kuću oko 1:30 ujutro, nakon čega su supružnici otišli u krevet.

Brian Walshe će vam reći da je ušao u spavaću sobu i osjetio da nešto nije u redu. Brian Walshe nikada nije ubio Anu. Brian Walshe nikada nije razmišljao o tome da ubije Anu - rekao je Tipton porotnicima.

Prema verziji obrane, Walshe je u panici gurnuo suprugu pokušavajući je probuditi, toliko jako da je pala s kreveta, ali ona nije davala znakove života. Tipton je naglasio kako će tijekom suđenja pozvati stručnjake koji će svjedočiti o fenomenu "iznenadne neobjašnjive smrti", tvrdeći da se to može dogoditi i mladim i starim ljudima zbog kardiovaskularnih ili neuroloških uzroka.

Nije imalo smisla da netko s kim je upravo bio i uživao u dočeku Nove godine odjednom bude mrtav - dodao je odvjetnik, objašnjavajući da je Walsheov postupak nakon pronalaska tijela bio rezultat čistog straha. S obzirom na to da je već bio pod istragom zbog federalnog slučaja prijevare s umjetninama, Walshe je navodno zaključio da mu nitko neće vjerovati da je Ana umrla prirodnom smrću te da će biti optužen za ubojstvo.

Jezive Google pretrage i kupovina alata

S druge strane, tužiteljstvo predvođeno Gregom Connorom predstavilo je dijametralno suprotnu sliku – sliku hladnokrvnog, proračunatog ubojstva motiviranog financijskom koristi i ljubomorom. Tužitelj je poroti detaljno izložio dokaze koji, prema njihovim tvrdnjama, dokazuju da je Walshe danima planirao zločin.

Ključni dio dokaznog materijala su uznemirujuće internetske pretrage koje je Walshe obavljao na iPadu svog sina u danima nakon Nove godine.

Kako se riješiti tijela ako baš moraš - bila je jedna od pretraga, naveo je tužitelj.

Popis pretraga koje je Walshe navodno upisivao u Google ledi krv u žilama: "kako zaustaviti raspadanje tijela", "koliko vremena treba prije nego što tijelo počne smrdjeti", "kako raskomadati tijelo", "možeš li biti optužen za ubojstvo bez tijela" te "je li pila za metal najbolji alat za komadanje".

Connor je porotnicima pokazao i snimke nadzornih kamera na kojima se vidi kako Walshe, noseći kiruršku masku i rukavice, u trgovinama Home Depot kupuje sumnjive artikle. Potrošio je oko 430 eura na zaštitno odijelo, kante, sjekiru, naočale, sodu bikarbonu i razna sredstva za čišćenje.

Priznao komadanje tijela, ali ne i ubojstvo

Samo dva tjedna prije početka suđenja, Walshe je povukao neočekivan potez. Priznao je krivnju za dvije točke optužnice – ometanje policijske istrage i nezakonito premještanje ljudskog tijela. Ovim manevrom obrana je pokušala neutralizirati šokantne dokaze o tome što je učinio s tijelom, nadajući se da će porota razdvojiti čin rješavanja tijela od samog čina ubojstva.

Tužiteljstvo tvrdi da je Walshe tijelo supruge raskomadao u podrumu njihove kuće u Cohassetu, a zatim dijelove bacio u kontejner u blizini stana svoje majke u Swampscottu. Iako tijelo Ane Walshe nikada nije pronađeno – vjeruje se da je završilo u spalionici otpada – istražitelji su na deponiju pronašli pilu za metal, sjekiru, krvavu odjeću i Anin karton cijepljenja protiv COVID-a. Na pili je pronađen Anin DNK.

Motiv: Novac i tajna ljubavna veza

Tužiteljstvo tvrdi da je motiv zločina bio dvostruk. Prvi je financijski – Walshe je bio jedini korisnik police životnog osiguranja svoje supruge vrijedne oko 2,6 milijuna eura. Drugi motiv je ljubomora. Ana Walshe, koja je radila kao izvršna direktorica za nekretnine u Washingtonu, navodno je imala aferu s muškarcem u tom gradu.

Brian Walshe nikada nije ubio Anu. Brian Walshe nikada nije razmišljao o tome da ubije Anu - ponavljao je odvjetnik obrane, pokušavajući uvjeriti porotu da Brian nije znao za aferu sve dok nije počeo pretraživati internet nakon njezine smrti.

Međutim, tužitelj Connor tvrdi da digitalni dokazi pokazuju kako je Walshe bio svjestan suprugine nevjere te da je danima prije Božića pretraživao informacije o razvodu. Ana je navodno planirala ostaviti Briana i preseliti se s djecom u Washington.

Poruke o 'odštopavanju' i Porscheu

Tijekom uvodnih riječi, obrana je pokušala prikazati odnos supružnika kao idiličan do samog kraja, citirajući njihove SMS poruke. Nekoliko dana prije smrti, Ana je Brianu poslala poruku da se ne osjeća dobro.

Morat ću ti nabaviti otpušivač za WC - našalio se Brian u poruci, na što je Ana odgovorila da bi radije htjela Porsche.

Zadnja razmjena poruka, prema tvrdnjama obrane, bila je puna ljubavi, a završila je riječima "volim te". Ipak, tužiteljstvo upozorava porotnike da koriste zdrav razum i da ne nasjedaju na priču o "sretnom braku" čovjeka koji je nakon nestanka supruge policiji lagao da je ona hitno otputovala zbog posla.

Walshe, koji je u sudnicu ušao s lisicama koje su mu potom skinute, mirno je sjedio uz svoje odvjetnike. Ako bude proglašen krivim za ubojstvo prvog stupnja, prijeti mu doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja. Suđenje se nastavlja iskazima prvih svjedoka, a očekuje se da će trajati tri do četiri tjedna.

Cijeli slučaj budi sjećanja na suđenje Karen Read koje se odvijalo u istoj sudnici, a javnost s nestrpljenjem iščekuje hoće li Brian Walshe zaista sjesti na klupu za svjedoke i ispričati svoju verziju priče, kako je to najavio njegov odvjetnik