Misteriozno ubojstvo Srpkinje Ane: Brian Walshe proglašen krivim, prijeti mu doživotna

Porota u Massachusettsu proglasila je Briana Walshea (50) krivim za ubojstvo prvog stupnja svoje supruge Ane Walshe (39), podrijetlom iz Srbije. Nakon suđenja koje je trajalo gotovo dva tjedna i vijećanja od oko šest sati, donesena je presuda koja Walshea šalje na doživotnu robiju bez mogućnosti pomilovanja. Ana Walshe nestala je na Novu godinu 2023., a njezino tijelo nikada nije pronađeno.

Mjesecima je lagao, ali dokazi su bili prejaki

Iako tužiteljstvo nije imalo tijelo kao krunski dokaz, uspjeli su uvjeriti porotu izvan svake sumnje da je suprug brutalno ubio i raskomadao Anu u njihovu domu u Cohassetu. Ključni dokazi uključivali su jezive internetske pretrage koje je Walshe obavljao na sinovljevom iPadu u ranim jutarnjim satima 1. siječnja. Pretraživao je pojmove poput "10 načina kako se riješiti mrtvog tijela", "koliko dugo prije nego što tijelo počne smrdjeti" i "može li se tijelo identificirati po slomljenim zubima".

Nadzorne kamere snimile su ga kako u danima nakon Aninog nestanka kupuje stotine dolara vrijedne zalihe za čišćenje, pilu za metal, čekić i zaštitno Tyvek odijelo. Kasnije je viđen kako baca teške vreće za smeće u kontejnere diljem istočnog Massachusettsa. Upravo u tim vrećama forenzičari su, kako prenosi ABC News, pronašli krvave predmete, uključujući komad tepiha, ručnik, pilu te Anine osobne stvari. DNK analiza potvrdila je da krv pripada nestaloj ženi, a tragovi njezine krvi pronađeni su i u podrumu obiteljske kuće.

"Paničario je jer je umrla iznenada"

Walsheova obrana tvrdila je da on nije ubojica. Njihova verzija priče bila je da je Ana umrla iznenadnom, neobjašnjivom smrću u krevetu nakon što su s prijateljem dočekali Novu godinu.

​- On je paničario. Mislio je da mu nitko neće povjerovati da je Ana bila živa u jednom trenutku, a mrtva u sljedećem - rekao je u završnoj riječi njegov odvjetnik Larry Tipton, opisujući Walshea kao "brižnog oca i supruga".

Ovom strategijom pokušali su objasniti zašto je raskomadao i riješio se tijela te lagao policiji, za što je Walshe i prije suđenja priznao krivnju. Obrana nije pozvala nijednog svjedoka, a sam Brian Walshe, iako se očekivalo, na kraju je odustao od svjedočenja.

Motiv? Ljubomora i novac

Tužiteljstvo je poroti predstavilo sliku braka u dubokoj krizi. Tvrdili su da je Walshe imao nekoliko motiva za ubojstvo. Jedan je bio novac – bio je jedini korisnik Anine police životnog osiguranja vrijedne 2,7 milijuna dolara.

Drugi motiv bila je Anina afera s agentom za nekretnine u Washingtonu, D.C., gdje je radila. Tužitelji su ustvrdili da je Brian znao za aferu i da je Ana planirala preseliti njihovo troje djece iz Cohasseta u Washington, što on nije želio dopustiti. Dodatni pritisak stvarali su i njegovi financijski problemi zbog ranije presude za prevaru s umjetninama i prodajom lažnih slika Andyja Warhola.

Brian Walshe ostao je miran dok je čitao presudu. Izricanje kazne zakazano je za srijedu. U saveznoj državi Massachusetts, presuda za ubojstvo prvog stupnja automatski znači doživotni zatvor bez mogućnosti uvjetnog otpusta. Uz to, bit će mu izrečena i kazna za optužbe koje je priznao – ometanje istrage i nepropisno uklanjanje tijela.