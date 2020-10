Doživotni zatvor Slavoncu koji je nožem ubio ženu u Njemačkoj

Rudolf Herman nekoliko puta je prijetio ubojstvom supruzi koja se htjela rastati. U veljači ju je nakon svađe izbo u kući u Bad Soden-Salmünsteru pred djecom. Bježao je, ali su ga ubrzo uhitili. Sad je dobio doživotnu

<p>Na doživotnu kaznu zatvora u petak su na sudu u Hanauu osudili Rudolfa Hermana (43) koji je u veljači ove godine nožem u stanu ubio suprugu Brigitte i to pred očima djece.</p><p>Kako su rekli tužitelji, Herman je nekoliko puta supruzi prijetio ubojstvom zbog namjere da preda zahtjev za rastavom braka. Na suđenju je svjedočila i kći (13) koja je vidjela ubojstvo.</p><p>Branitelj 43-godišnjeg Hrvata nije isključio žalbu na presudu, prenosi <strong><a href="http://fenix-magazin.de/video-dozivotna-kazna-zatvora-osuden-hrvat-koji-je-u-njemackoj-pred-ocima-13-godisnje-kceri-ubio-suprugu/?fbclid=IwAR3OefVyCFKE62DEuLfypcg7XleP-lHYhhnqIFBs3raQuL2pqAhXzCwkShM">Fenix magazin.</a></strong></p><p>Na dan ubojstva, 18. veljače, susjedi u mjestu Bad Soden-Salmünster oko 5 sati ujutro čuli su svađu i vrisak žene te su pozvali policiju. Nešto ranije, Rudolf se sa starijim sinom vratio u stan gdje je došlo do svađe i obračun.</p><p>- Mama, krvariš! - vrištala su djeca u dobi od 15 i 13 godina, a to su čuli i susjedi.</p><p>Rudolf joj je zadao tri uboda nožem. Kad ju je ubo, pukla je oštrica duga 20 centimetara, što svjedoči o silini napada. Nakon prvog uboda u kuhinji, žena je uspjela doći do dnevne sobe, gdje ju je Rudolf još dva puta ubo, no tužitelj Dominik Mies rekao je već da je prvi ubod bio smrtonosan.</p><p>Rudolf je nakon svega pobjegao. Policajci su u pomoć pozvali kolege u helikopteru, koji je 40-ak minuta kružio nad mjestom. Ipak, Rudolf se pojavio u postaji u Aschaffenburgu te su ga odmah zatvorili. <br/> </p>