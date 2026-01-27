Obavijesti

POTVRDA IZ VLADE

DOZNAJEMO Evo koliko će Ćorić zarađivati kao ministar: Plaća mu je manja nego u HNB-u...

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Ministar Ćorić obratio se medijima uslijed svoje posljednje sjednice Vlade | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Usporedbe radi, ministar financija u odlasku, Marko Primorac, imao je mjesečnu plaću od 4793 eura, što znači da će se Ćorićeva primanja kretati u vrlo sličnom rasponu

Dolaskom Tomislava Ćorića na čelo Ministarstva financija, Vlada dobiva novog-starog člana, ali i ministra koji će na novoj funkciji zarađivati osjetno manje nego na dosadašnjoj.

Kako 24sata doznaju iz Vlade RH, plaća novog ministra financija kretat će se između 4600 i oko 5000 eura mjesečno, što je značajan pad u odnosu na primanja koja je Ćorić imao kao viceguverner Hrvatske narodne banke.

Naime, prema posljednjim podacima iz imovinske kartice, Ćorić je na funkciji viceguvernera HNB-a mjesečno zarađivao nešto više od 7400 eura, a uz to je od nesamostalnog rada na godišnjoj razini ostvarivao dodatnih 19.968 eura.

Odlaskom u Banske dvore prihvaća, dakle, manju plaću, ali i politički znatno zahtjevniju poziciju.

Usporedbe radi, ministar financija u odlasku Marko Primorac imao je mjesečnu plaću od 4793 eura, što znači da će se Ćorićeva primanja kretati u vrlo sličnom rasponu.

Upravo je Primorac jučer razriješen dužnosti potpredsjednika Vlade i ministra financija, nakon što je Vlada usvojila zaključak kojim ga predlaže kao kandidata Hrvatske za potpredsjednika Upravnog vijeća Europske investicijske banke.

Premijer Andrej Plenković istodobno je Hrvatskom saboru uputio prijedlog da povjerenje za novog potpredsjednika Vlade i ministra financija iskaže upravo Tomislavu Ćoriću, čime bi se formalno potvrdila kadrovska promjena u jednom od najvažnijih resora.

Prema imovinskoj kartici, Ćorić je vlasnik stana u Zagrebu vrijednog 280.000 eura, dok je suvlasnik broda pasare s kabinom procijenjenog na 35.000 eura. Ušteđevina mu iznosi 65.000 eura, a opterećen je i s dva kredita, za koja mjesečno izdvaja 1663 eura.

