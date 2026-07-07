DOZNAJEMO Inspektorat je zatvorio Tomaševiću gradilište!

Državni inspektorat zatvorio je gradilište na križanju Savske i Vukovarske u Zagrebu, doznaju 24sata. Naime, prema informacijama do kojih smo došli gradilište je zatvoreno jer nije bilo osigurano, a inspektorima je navodno bila upitna i zaštitna oprema radnika. O svemu smo pitali i Grad Zagreb, a odgovor ćemo objaviti kada stigne.

Podsjetimo, na jednom od najprometnijih zagrebačkih raskrižja u tijeku je obnova magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj vrijedna oko 3,8 milijuna eura. Kako je najavljeno radovi bi trebali trajati do 31. kolovoza. Uz to obnavlja se i tramvajska skretnica, što će stajati dodatnih milijun 200 tisuća eura, a ti bi radovi trebali završiti dva tjedna prije.

Zadnjih dana pojavljivali su se problemi na gradilištu, nekoliko automobila je završilo je u raskopanom dijelu tračnica.