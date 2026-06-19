Rad na 40 stupnjeva i dalje je svakodnevica: Najavljuju se stroža pravila za zaštitu radnika

Ljetne žege za mnoge znače boravak u hladu, no za tisuće radnika na gradilištima, cestama i drugim otvorenim radnim mjestima one su sastavni dio svakodnevice. Posao ne staje ni kada temperature dosegnu vrlo visoke vrijednosti, zbog čega pitanje sigurnosti postaje važnije nego ikad. Poslodavci koji se pridržavaju propisa nastoje smanjiti rizike za zaposlenike. Jedan od načina je prilagodba organizacije rada tijekom najtoplijeg dijela dana. - Izvođač radova u potpunosti poštuje zaštitu na radu, posebno u ovim trenutačno teškim uvjetima za rad. Prvenstveno je uputa svim radnicima na gradilištu češća konzumacija pitke vode, koja je na gradilištu osigurana. S druge strane, koriste se i češće pauze, tako da se radi 45 minuta, a potom slijedi 15 minuta odmora tijekom cijelog radnog vremena - rekao je Marin Kušec, inženjer gradilišta za RTL Danas.

Ipak, takva praksa nije pravilo na svim radnim mjestima. Prema podacima Ministarstva rada, ekstremnim vrućinama na razini Europske unije izloženo je oko 20 posto zaposlenih, dok je u Hrvatskoj taj udio veći od 33 posto.

Stručnjaci upozoravaju da posljedice mogu biti ozbiljne. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel istaknuo je kako se svake godine prijavi između 16 i 17 tisuća ozljeda na radu, a Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje prizna njih između 12 i 13 tisuća.

- U 2025. godini bilo je i 57 smrtnih slučajeva na radnom mjestu, od čega je čak 27 posljedica ozljeda na radu. To je podatak koji je apsolutno poražavajući - upozorio je Novosel.

U Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike smatraju da se postojeće mjere zaštite ne provode dovoljno dosljedno. Zbog toga pripremaju nova pravila koja će se odnositi na rad u ekstremnim vremenskim uvjetima.

- Velik broj poslodavaca ne primjenjuje prethodno propisane mjere te ih uvođenjem ovog pravilnika želimo dodatno osvijestiti o važnosti zaštite radnika. Najveći naglasak stavljamo upravo na rad pri visokim temperaturama - rekla je Marina Borić, načelnica Sektora za zaštitu na radu u Ministarstvu rada.

Među preporukama koje se razmatraju nalaze se rad u paru radi lakšeg prepoznavanja simptoma iscrpljenosti, češće stanke, izmjena radnih zadataka, dodatne tehničke mjere zaštite te premještanje zahtjevnijih poslova u ranije jutarnje sate.

To, međutim, neće biti jedine promjene. Državni tajnik u Ministarstvu rada Ivan Vidiš najavio je i šire zahvate u zakonodavnom okviru.

- Možemo najaviti da ćemo u 2027. godini ići i u izmjene Zakona o zaštiti na radu. Slijedi i niz podzakonskih akata i pravilnika koje će Ministarstvo mijenjati, a sve s ciljem da osiguramo bolju zaštitu na radu jer nam je zdravlje radnika zaista iznimno važno - rekao je Vidiš.

Kako toplinski valovi postaju sve češći, a temperature sve više, zaštita zaposlenih na otvorenom prerasta pitanje radnih uvjeta i postaje pitanje sigurnosti. Upravo zato nadležni najavljuju stroža pravila kojima bi se dodatno smanjili rizici za radnike tijekom ljetnih mjeseci.