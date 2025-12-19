DOZNAJEMO Josip Šincek je dao novi iskaz u Uskoku: 'Andrija Mikulić me tražio mito!'

24sata doznaje da je uhićeni Josip Šincek sa svojim odvjetnikom Petrom Carom u petak ujutro došao u Uskok i iznio obranu. Drugim riječima, dao je iskaz, što je najavljivao još otkad je Mikulić uhićen još 27. studenog.

- Mogu potvrditi da je moj branjenik dao nadopunu obrane i da je obrana potvrdila sve iz medijskih natpisa oko cifre - rekao nam je Car.

Drugim riječima, Šincek je sad i službeno Uskoku rekao da ga je Andrija Mikulić tražio pola milijuna eura mita kako bi nesmetano uvozio otpad iz Italije i obrađivao ga na području PPK Velebit. Konkretno, 35 tisuća tona otpada. I dalje tvrdi da je otpad prerađivao u građevinski materijal i da nema ništa nezakonito.

Nazvali smo i Nikolu Mandića, jednog od dvojice Mikulićevih odvjetnika.

- Nemamo mi o tome nikakvih saznanja - rekao je kratko.

Uskok širi istragu?

Kako smo već pisali, Šincek to tvrdi otkad je uhićen u veljači. I on i njegova supruga Monika su od tad u istražnom zatvoru, a najnovije produljenje traje još dva mjeseca. Tad će ili izaći i braniti se sa slobode, ili će Uskok tražiti od suda da ih još drži 'unutra'. Ako su uzeli u obzir Šincekove tvrdnje, Uskok će proširiti istragu.

No što je Mikulić mogao ponuditi Šinceku? U lipnju je uhićen i Jerko Kostelac, savjetnik iz Ličko-senjske županije koji im je, kako se sumnja, izdao dvije nezakonite dozvole za gospodarenje otpadom. Prva je izdana 10. listopada 2022., dok su drugu Šinceki dobili u rujnu 2024. godine. I obje dozvole im je ukinuo inspektorat. Ako je vjerovati Šinceku, to je jer nije imao za mito za Mikulića. No to su još uvijek samo njegove tvrdnje, koliko je za sad poznato, nema dokaza.

Sve negirao tri dana prije uhićenja

24sata je još prije Mikulićevog uhićenja dobio informaciju da su se najmanje dva puta Mikulić i Šincek sastali u pivnici u Gospiću. To su nam potvrdili svjedoci koji su ih vidjeli. Ponedjeljak prije uhićenja Andrije Mikulića, suočili smo ga s tim informacijama. Bio je nevjerojatno samouvjeren. Objasnio je da je osobno sudjelovao i koordinirao s policijom sve dugotrajne pripreme prije uhićenja Šincekovih.

- Imam deja vu. Opet pola milijuna eura. To su neki pričali i kad sam bio predsjednik Skupštine, kad smo donosili odluku o tome koja će tvrtka održavati rasvjetu. Barem je sve to lagano provjerljivo. Imaju institucije, ima moja imovina, moji računi, sve je lako provjerljivo. Zar mislite da bih ja bio na ovome mjestu da su to istine? To su sve laži kojima me žele ocrniti oni kojima sam se zamjerio, a zamjerio sam se mnogima jer sam samo beskompromisno radio svoj posao i prema svima postupao isto - samo prema zakonu - rekao nam je Mikulić kad smo ga pitali za teške optužbe.

- Znao sam što rade, znao sam što im se sprema, ali nisam smio to pokazati da se akcija ne razotkrije. Meni je zakapanje otpada u prirodu zločin. I sad takav zločinac koji je još u zatvoru pokušava mene ocrniti. Pa imamo riječ njega protiv glavnog državnog inspektora koji je sve radio u koordinaciji s policijom. Kome ćete vjerovati? - rekao nam je.

Tri dana nakon je uhićen u lovu.

Dodić je tako upoznao Šinceka i Mikulića, a dvojac se navodno nalazio i u Gospiću, u Mikulićevoj kući u Dubravi, u Malinskoj i kod Šinceka u Varaždinu. Štoviše, izvor blizak obojici kaže da je Mikulić za Šinceke često radio peku. Našli su se i na jednoj fešti s Dodićem. Tek kad se Šincek zamjerio donedavnim poslovnim partnerima iz Varaždina, kako tvrdi, Mikulić je počeo tražiti mito. Da stvar bude još komičnija, Šincek je prije uhićenja upozoravao institucije da Državni inspektorat ne radi po zakonu.