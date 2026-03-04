DOZNAJEMO Liječnici slave jer je Zadravec izgubila sud: 'Vratili su nam vjeru u pravosuđe'

Liječnici Klinike za tumore kažu nam kako je među djelatnicima zavladala odlična atmosfera nakon što su doznali da je njihova nekadašnja šefica Dijana Zadravec izgubila presudu u postupku kojim je tužila KBC Sestre milosrdnice zbog otkaza.

- Svi smo slavili, svi su odahnuli. Nismo vjerovali da će se to dogoditi. Bojali smo se da će se vratiti jer se o tome pričalo, i sama je govorila da će se vratiti. Nismo vjerovali da je to moguće, ali strah je postojao. Nitko ne želi ponovno prolaziti kroz odljev liječnika - ispričali su nam liječnici s kojima smo razgovarali.

Dodaju da im je drago što je petogodišnja agonija napokon završena.

Podsjećaju kako ih je prvostupanjska presuda koju je Zadravec dobila, bila razočarala te da je među zaposlenicima tada vladala neizvjesnost.

- Drago nam je da se ovo dogodilo, da su ljudi na neki način zaštićeni. Svi smo bili sretni kad smo doznali za presudu - kažu nam.

Slavilo se, tvrde, na više lokacija.

- Svima nam je laknulo. Slavilo se i u Vinogradskoj i na Klinici za tumore - poručuju djelatnici.

Dodaju kako se nakon njezine smjene dio radiologa koji je radi nje dao otkaz, vratio na posao, a pristigli su i novi liječnici.

- Troje ih se vratilo, jedna s Rebra, jedna iz privatnog sektora i jedna koja je bila na otkaznom roku. Jedna je kolegica povukla otkaz. Došlo ih je dosta i u Vinogradsku, jedna iz Doma zdravlja, još neki s Rebra - navode nam liječnici koji su kažu nam sretni jer je zadovoljena pravda.

Ovom presudom, zaključuju, vraćena im je vjera u pravosuđe.

Podsjetimo, Dijana Zadravec, bivša predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice, koja je smijenjena s te pozicije u svibnju 2021. tužila je zbog toga bolnicu, a sad je izgubila na drugostupanjskom sudu. Županijski sud u Puli za 24sata je potvrdio da je presuda pravomoćna i da nema mogućnosti žalbe.

Županijski sud u Puli donio je, kako ekskluzivno doznaju 24sata, presudu kojom se odbija njena tužba protiv bolnice, a sud u presudi navodi da je Zadravec svojim ponašanjem odgovorna za teško narušene odnose s pojedinim djelatnicima Kliničkog odjela.

Razlozi smjene

Ona je podsjetimo smijenjena jer je zbog njenog ponašanje prema zaposlenicima kojima je bila nadređena došlo do masovnih odlazaka liječnika iz Klinike za tumore. U jednom trenu u Klinici su ostala raditi samo četiri radiologa zbog čega su patili i pacijenti koji su duže morali čekati na pretrage.

U presudi se između ostalog navodi da opisano ponašanje tužiteljice (op.a. Dijane Zadravec) predstavlja povredu dostojanstva radnika jer prelazi granice dopuštene profesionalne kritike i poprima obilježja javnog ponižavanja i omalovažavanja.

- Prvostupanjski sud je propustio cijeniti i pritužbu za mobing od 7. svibnja 2021. potpisanu od strane 17 djelatnika odjela za onkološku radiologiju u kojoj se između ostalog navodi "Ton kojim nas se obraća predstojnica je zastrašujući, kaotičan i prijeteći u smislu da smo svi neznalice, trebamo edukaciju, ništa ne radimo i stvarno se bojimo za svoja radna mjesta i svoju budućnost. Ne možemo raditi na takav način i u takvom strahu.... Ovo je naš vapaj za zaštitu i pomoć od nadležnih institucija" kao i činjenicu da je GRV u prijedlogu v.d. ravnatelja ukazalo da se i ranije raspravljalo o ponašanju tužiteljice te da novi slučaj pritužbe govori u prilog sustavnom kršenju Zakona o radu te da je Povjerenstvo za unutarnji nadzor i kontrolu rada tuženika u postupku izvanrednog nadzora u izvješću od 12. svibnja 2021. opetovano predložili tužiteljicu razriješiti s rukovodećeg mjesta predstojnice".

Dalje se u presudi navodi da "suprotno zaključku prvostupanjskog suda, proizlazi da se ne radi tek o izoliranim slučajevima već da je takvo neželjeno ponašanje tužiteljice na funkciji predstojnice Kliničkog zavoda trajalo duže vrijeme te se višekratno ponavljalo u odnosu na veći broj osoba".

Također se navodi i da "suprotno shvaćanju prvostupanjskog suda tuženik je u postupku dokazao da je tužiteljica nedopuštenim i neprimjerenim postupanjem u odnosu prema pojedinim djelatnicima Kliničkog odjela u kojem je obavljala funkciju predstojnice povrijedila odredbe Etičkog kodeksa tuženika. Kodeksa medicinske etike i deontologije, Pravilnika o kućnom redu tuženika te Pravilnika o radu čime je postupala suprotno poslovnim i profesionalnim interesima KBC-a te da je uslijed takvog postupanja odgovorna za teško narušene odnose sa pojedinim djelatnicima Kliničkog odjela.

Kontaktirali smo ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice dr. Davora Vagića koji je za 24sata kratko poručio da ne komentiraju sudske presude.

Podsjetimo, odluku o njenoj smjeni prije nepunih pet godina donio je tadašnji v.d. ravnatelja Zoran Vatavuk.

- V.d. ravnatelja KBC Sestre milosrdnice preuzeo je upravljanje Zavodom za radiologiju umjesto prof. Dijane Zadravec do imenovanja novog predstojnika. Osiguran je dovoljan broj radiologa za redovito funkcioniranje cijelog bolničkog sustava. Prof. dr. Dijana Zadravec od danas više nije predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i interventnu radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice. To je odlučio v.d. ravnatelja te druge po veličini bolničke ustanove u Hrvatskoj, prof. dr. Zoran Vatavuk.

- Vođenje tog zavoda od strane prof. Zadravec u proteklom razdoblju rezultiralo je ozbiljno narušenim međuljudskim odnosima, što je dovelo do velikog odljeva kadrova iz naše ustanove. Takvo daljnje stanje je neodrživo, prije svega, zbog ugrožavanja redovitog pružanja usluga pacijentima, ali i daljnjeg urušavanja radiološke djelatnosti u bolnici.

Uz to, eskalacija sukoba prešla je granice naše ustanove, sukobi i međusobne optužbe u javnosti nanose nemjerljivu štetu KBC-u Sestre milosrdnice i svim zaposlenicima - izjavio je prilikom njene smjene tadašnji v.d. ravnatelja Zoran Vatavuk, dodajući da je tijekom proteklih dana obavio veliki broj pojedinačnih i skupnih razgovora sa zaposlenicima.

Želio je, kako je tada istaknuo, u neposrednom kontaktu sa zaposlenicima čuti svakoga od njih i osobno se uvjeriti u činjenično stanje i vidjeti gdje su žarišta problema i kojim putem krenuti prema rješenjima. Uz to, dobio je i izvješća Povjerenstva za unutarnji nadzor, mišljenje Glavnog radničkog vijeća te je čuo razmišljanja Stručnog povjerenstva bolnice.