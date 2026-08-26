DOZNAJEMO Ove tvrtke žele sanirati otpad u Lici, Zagorju i Samoboru. Zaradit će milijune

Tvrtke koje će sanirati crne točke s tisućama tona ostavljenog otpada zaradit će od države milijune. Jasno je to iz ponuda otvorenih za sanaciju u Gospiću, Poznanovcu i Samoboru, dok tri hitne lokacije s otpadom u Pazinu, Benkovcu i Lovincu još čekaju natječaje Fonda za zaštitu okoliša. Donosimo imena tvrtki i visinu ponuda koje su dali.

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U Gospiću je natječaj raspisan odvojeno za odvoz oko 4500 tona usitnjenog plastičnog i medicinskog otpada koje je tvrtka bračnog para Josipa i Monike Šincek razasula po dvorištu silosa, te još 615 tona koji stoje u prepunim vrećama. Za onih 30-ak tisuća tona opasnog otpada koje su zakopali iza silosa Ministarstvo se tek raspituje i kod europskih tvrtki.

Za rasuti otpad u silosu Fond je procijenio da će sanacija stajati 4,72 milijuna eura bez PDV-a. A dobili su ponude koje se međusobno razlikuju više od 140 posto. Zajednica ponuditelja, koju predvodi tvrtka CE-Z-AR u sklopu CIOS grupe Petra Pripuza, ponudila je sanaciju za 8,755 milijuna eura (gotovo 11 milijuna eura s PDV-om)! S njima su i velike tvrtke Saubermacher, Termoclean i Termokop.

Nasuprot njih, mala obiteljska tvrtka Tabak grupa iz Zaprešića ponudila je odvoz i obradu rasutog otpada za 3,6 milijuna eura (4,5 milijuna s PDV-om). Oni su u okviru procijenjene vrijednosti nabave, ali Fond tek treba utvrditi ispunjavaju li sve uvjete stručnosti i tehničke opremljenosti za takav posao. Tabak grupa je od bosanskohercegovačkih poduzetnika, Kristine Perić (prije Tabak) i Ivana Tabaka. Oni u Tomislavgradu imaju proizvodnju plastičnih cijevi, a u Zaprešiću se bave recikliranjem plastike i imaju, prema podacima Fine, osam zaposlenih. Na stranicama tvrde da jedini imaju novu inovativnu metodu reciklaže. Pitali smo ih i kako su išli s tako različitom cijenom te mogu li obaviti posao, ali smo dobili odgovor da je odgovorna osoba na putu. Mala obiteljska tvrtka ide protiv divova otpada i za 615 tona u vrećama u Gospiću. Posao je bio procijenjen na 400.000 eura bez PDV-a, a oni su dali ponudu od 357.500 eura, dok su CE-Z-AR i Saubermacher ponudili cijenu od 572.500 eura.

Ovdje je zanimljiv još jedan detalj. Tjednik Nacional je prvi objavio da su Šincekovi od CE-Z-AR-a preuzeli plastiku prije dvije godine po cijeni od 50 eura za tonu. Pripuzova tvtka im je platila oko 465.000 eura da zbrinu oko 9300 tona plastike. Potvrđeno nam je da je to točno. Šincekovi su tad tvrdili da će raditi pontone i druge proizvode, imali su dozvolu i Pripuzova tvrtka nije učinila ništa ilegalno, ali je jeftino prošla. Šincekovi su uzeli novac, a dio te plastike zakopali i ostavili u Gospiću. A sad Pripuzova tvrtka traži za zbrinjavanje 4500 tona 11 milijuna eura ili 23 puta više za upola manje otpada. Čak i da se izabere jeftinija ponuda Tabak grupe, to je deset puta više novca za upola manju količinu! Što samo govori koliko je sanacija skupa, pogotovo kad ju je potrebno hitno provesti.

Inače, Fond će u petak dobiti i ponudu za prekrivanje zakopanog dijela otpada nepropusnim pokrovom dok se ne izabere tvrtka koja će sanirati i dio ispod zemlje. To su procijenili na još 400.000 eura bez PDV-a.

Što se zagorskog Poznanovca tiče, gdje je u bivšu tvornicu odloženo više od 13.000 tona plastike, guma i miješanog, pa i opasnog otpada, Fond mora uskoro odlučiti hoće li prihvatiti višestruko skuplju ponudu. Procijenili su da će sanaciju platiti 7,4 milijuna eura, a jedina ponuda je stigla od Eko-Flora Plus, tvrtke u sastavu Pripuzove CIOS grupe. Za taj posao traže 11,7 milijuna eura (s 25 posto PDV-a ceh se državi penje na 14,6 milijuna eura). Mogu poništiti natječaj ili osigurati dodatni novac i prihvatiti jedinu ponudu. Analize još traju, a s obzirom na godine nerješavanja problema i nezadovoljstvo građana, druga opcija s dodatnim plaćanjem je realnija.

Pored Samobora je ostavljeno oko 8000 tona otpada, većinom plastike. Procijenjena vrijednost je bila 3,84 milijuna eura, a stiglo je šest ponuda. Najpovoljniju je opet dao Pripuzov Eko Flor Plus i iznosi 1,92 milijuna eura (s PDV-om je trošak 2,4 milijuna eura). I tu uskoro Fond treba donijeti odluku.

13.000 tona u Poznanovcu

Jedina ponuda je Pripuzove tvrtke Eko Flor plus u visini 14,6 milijuna eura s PDV-om. Debelo više od procjene.

8000 tona u Samoboru

Među šest tvrtki koje se natječu za sanaciju, najjeftiniju ponudu dao je Pripuzov Eko Flor Plus: 2,4 mil. eura.

4500 tona u Gospiću

Mala obiteljska tvrtka iz Zaprešića nudi obaviti posao za 4,5 mil. eura, a Pripuzov CE-Z-AR s partnerima: 11 mil. eura.