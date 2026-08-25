Marija Vučković o otpadu u Gospiću: 'Izvođača bismo mogli odabrati za 7 do 10 dana...'

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković izjavila je u utorak nakon što su otvorene ponude za sanaciju otpada u Gospiću da bi izvođači mogli biti odabrani u roku od sedam do deset dana, no i napomenula da postoje zakonski rokovi s obzirom na vrijednost pravnog fonda. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u utorak je zaprimio i otvorio ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada na području bivšeg PPK Velebit u Gospiću, te izvijestio da su za svaku od te dvije faze pristigle po dvije ponude.

“Sada slijedi odabir izvođača, provjeravanje jesu li ponude važeće, imaju li sve potrebne elemente, kako je predviđeno dokumentacijom o javnoj nabavi i nakon toga odabir najpovoljnije ponude”, rekla je Vučković u razgovoru za HRT.

Dodala je da potom sliijede određeni koraci prije samih radova i poručila da će Fond i svi ostali dati sve od sebe da to bude što prije te da će biti skoro.

Za odabir izvođača rekla je da bi se mogao dogoditi u vrlo kratkom vremenu, od sedam do deset dana ako nema nikakvih prepreka, ako bude ažuriranje dokumentacije teklo kako treba.

Prekrivanje zakopanog otpada trebalo bi spriječiti prodor oborinskih voda

Napomenula je pritom da postoje zakonski rokovi vezano za ugovaranje, za suglasnosti s obzirom na vrijednost pravnog fonda. Fond, naime treba dobiti suglasnosti od upravnog vijeća, od Vlade.

“To će sve ići ubrzano, međutim postoje i rokovi mirovanja. Dat ćemo sve od sebe da krene što prije. No, u međuvremenu će biti otvorene isto tako ponude i za prekrivanje. Bit će pripreme terena, tako da ćemo raditi i vrlo skoro će se vidjeti na terenu”, dodala je.

Prekrivanje 33 tisuće tona zakopanog otpada trebalo bi prema njezinim riječima spriječiti prodor oborinskih voda i nastojat će da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju veće kiše.

Upitana može li doći do daljnjeg zagađenja od zakopanog otpada kada dođu veće oborine i nabujaju podzemne vode rekla je da tu, ali i na drugim mjestima određeni rizici uvijek postoje.

Angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom

“Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom, i sprječavanjem takvih rizika i propisivanjem hitnih mjera ako, ne daj Bože, do njih dođe. Kontrolirat će se vode za piće, podzemne vode. Već smo dodatno ispitivali i podzemne vode”, rekla je ministrica.

Naglasila je da su vrlo brzo uspostavili prvi dio proširenog monitoringa, a rade i na dodatnim postajama.

Svi su se složili, kazala je, da je potrebno napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i hrane. To će se raditi redovito i građane će se izvještavati, poručila je.

Upitana koliko bi mogla trajati sanacija svih 37.000 tona otpada, Vučković je rekla kako će se za sve vrste otpada, od rasutog opasnog otpada, neopasnog u vrećama, onog u skladištu i zakopanog otpada, ''radnje odvijati paralelno'' te da će one biti ''u rokovima koje su predvidjeli za opasni rasuti otpad''.

Što se tiče tvrtki s kojima se pregovara vezano za sanaciju dotičnog otpada, Vučković je rekla kako nije riječ isključivo o stranim kompanijama već da pregovaraju i s nekim hrvatskim.

Plan sanacije s varijantama i ranije nego što je obećano građanima

“Mi bismo predstavili plan sanacije s varijantama i ranije nego što smo to obećali građanima, možda početkom idućeg tjedna”, najavila je.

Ustvrdila je da postoje tvrtke koje mogu adekvatno sanirati otpad.

Vučković je komentirala i prozivke za netransparentnost poput slučaja sa saniranjem azbesta u Vranjicu te naglasila da nitko ne želi ništa skrivati.

“Ljudi su bili na terenu, ako je potrebno poboljšati komunikaciju, poboljšat će se, razumijem brigu građana. Sad radimo sanaciju koju su dugo čekali, a isto tako planiraju se izmjene zakona koji se odnosio na dodatne naknade radnicima bivše tvornice Salona”, kazala je.

Istaknula je dovršenu sanaciju u Donjim Biljanima, donošenje odluke za Samobor, objavljen javni natječaj za Poznanovec, te sanaciju plaže Kosica.

Upitana zna li se kakav sve otpad uvozimo u Hrvatsku te gdje se on odlaže, Vučković je rekla da su prošle godine ''pokrenuli izmjene zakona'' koji je ''zbog svoje kompleksnosti dvaput bio u javnom savjetovanju''.

Također je istaknula korištenje novih tehnologija poput video nadzora i GPS sustava te dodatnu suradnju između Carinske uprave, Ministarstva financija i Državnog inspektorata koja bi trebala ''unaprijediti sustav kontrole i nadzora''.

Kazala je da rade i na unapređenju e-ONTO sustava, i tu su pokrenuli prije više od godinu dana određene aktivnosti i uskoro će i taj propis biti u Saboru.