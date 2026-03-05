Obavijesti

HREBAK IM SAD NE TREBA

DOZNAJEMO Plenki i Zurovec popili kavu. HDZ-u nova ruka?!

Piše Luka Safundžić,
Takvim ishodom, Plenkoviću više ne bi trebao Dario Hrebak iz HSLS-a. Zurovec je nedavno dao naslutiti da je spreman pridružiti se vladajućoj većini, ističući pritom kako je prva točka o kojoj želi razgovarati željeznica do Svete Nedelje i Samobora



Sutra bi javnost napokon trebala saznati koliko ruku ima saborska većina, a presudnu ulogu mogao bi imati gradonačelnik Svete Nedelje Dario Zurovec. Kako neslužbeno doznaju 24sata, premijer Plenković i prvi čovjek Svete Nedelje imali su susret.

 - Popili su kavu, a je li dio većine to će on reci, svatko tko želi biti dio većine, čini to na svoju inicijativu, samostalno i transparentno - rekli su nam iz Vlade. Zurovec dodaje da će se oko svega sutra oglasiti. 

Takvim ishodom, Plenkoviću više ne bi trebao Dario Hrebak iz HSLS-a. Zurovec je nedavno dao naslutiti da je spreman pridružiti se vladajućoj većini, ističući pritom kako je prva točka o kojoj želi razgovarati željeznica do Svete Nedelje i Samobora.

Ponudio se i nekadašnji član DP-a, te sadašnji predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO), Mario Radić. Njego uvjet je Ministarstvo kulture.

