Benčić žestoko o Plenkoviću: 'Sve je operacija HDZ-a. Najteži dan za hrvatsku demokraciju'

Stranke Možemo!, SDP, Glas, Centar te Dalija Orešković održale su u ponedjeljak konferenciju za novinare zbog, kako navode, okolnosti vezanih uz doček hrvatskih rukometaša na središnjem zagrebačkom Trgu, koji je organiziran u Vladinom aranžmanu.

Na konferenciji su sudjelovali saborski zastupnici i zastupnice Sandra Benčić, Siniša Hajdaš Dončić, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Puljak i Dalija Orešković, a prva se javnosti obratila koordinatorica Možemo! Sandra Benčić.

– Okupili smo se danas da bi prenijeli poruku da je danas osobito težak, ako ne i najteži dan za hrvatsku demokraciju u postratnom periodu. Danas smo svjedočili potpuno neprihvatljivom instucionalnom nasilju i ustavnom udaru koji je izveo Andrej Plenković i njegova Vlada nad diobom vlasti i nad propisanom autonomijom lokalne samouprave – započela je Benčić.

U nastavku je ustvrdila kako je, prema njezinim riječima, cijela operacija bila unaprijed pripremljena.

– Ova operacija namještena je od strane HDZ-a – rekla je, dodajući da su detalji dočeka, uključujući izvođače i pjesme, danima ranije dogovarani.

Benčić je potom govorila o, kako kaže, pritiscima vezanim uz nastup Marka Perkovića Thompsona.

– Nakon toga dolazi poruka HRS-a da odbijaju doček ako na njemu nema Thompsona i tada se događa ono što je Thompson najavio 27.12., a to je da je pozvao na rušenje legitimne vlasti u Gradu Zagrebu. Tom pozivom mu se pridružio tko? Andrej Plenković. Tim činom protivno zakonu i protivno Ustavu preuzimaju organizaciju u glavnom gradu znajući da postoji odluka Skupštine da netko tko više ustaški pozdrav – ne može nastupati u Zagrebu. Svjestan toga kreće u organizaciju i paralelno s time instrumentalizira, osim sportaša i policiju – rekla je Benčić.

Posebno se osvrnula na postupanje policije tijekom dana.

– Policija je danas na Trgu ometala redare da rade svoj posao. Policija je sudjelovala u provedbi protuzakonite odluke Vlade. Protuzakonite i s obzirom na Zakon o javnom okupljanju, ali i s aspekta dozvole Grad Zagreba, kao i s aspekta poštivanja odluke lokalne samouprave – rekla je te nastavila:

– Policija je danas bila i u stranačkim prostorijama Možemo pod opravdanjem da smo ih mi pozvali jer da imamo prijetnje. Mi smo im jasno rekli “nemamo prijetnje” jer ih nismo imali. Nakon toga je išla nova priča – da je bila dojava o bombi. Pitali smo tko je dojavio – nisu bili sigurni. Kad sam pitala pitanje, ako morate evakuirati nas, zašto niste evakuirali ostale građane u zgradi, rekli su da to nije potrebno. Pristali smo na to da izađemo van i naravno – nije bilo napravi u samoj stranci. Nakon toga, isto je provedeno u gradskoj upravi – rekla je Benčić.

U završnom dijelu obraćanja Benčić je iznijela niz teških optužbi na račun premijera i Vlade.

– Nakon svega ovoga što se danas dogodilo, nakon što su pale sve maske, i nakon što je napokon vidljivo tko je Andrej Plenković i na koji način koristi represivni aparat, na koji način krši svjesno Ustav i zakon, možemo slobodno reći da ima vladu koja djeluje u potpunosti izvan Ustava i izvan zakona. Pozivamo Ustavni sud, da u sklopu svoje ovlasti u praćenju ustavnosti i zakonitosti, se očituje o ovom, nikad do sad viđenom, presizanju i kršenju načela diobe vlasti i autonomije lokalne samouprave, ali i o instrumentalizaciji represivnog aparata.

Posebno je naglasila i, kako je rekla, politički zaokret premijera.

– Htjela bih napomenuti još nešto. Andrej Plenković, čovjek koji je svojevremeno zabranjivao Marka Perkovića Thompsona na Trgu, Andrej Plenković predsjednik stranke koja je plaćala Marku Perkoviću Thompsonu da ne pjeva, Andrej Plenković je istodobno i predsjednik stranke koja je spremna kršiti i zakon i Ustav da bi dovela Thompsona na glavni gradski trg. Zašto to govorim?

– Zato da bi vidjeli, a sad je jasno, kako se ponaša politički oportunist i autokrat koji ne drži ni do Ustava ni do zakona, niti do volje građana i koliko se to dobro vidi kad s druge strane imate Tomislava Tomaševića koji se drži svega toga i odluka Gradske skupštine. Ponekad je ispravne odluke jako teško donositi, ali po tome se poznaju političari. Plenković je ponovno kukavica, ali on je i netko tko nije smio nikad doći na vlast ako je spreman ovako djelovati van zakona. Ponavljam – ovo je napad na Grad Zagreb i višestranačje kao takvo – zaključila je Benčić.