DOZNAJEMO Policija će istražiti snimku na kojoj HDZ-ov Čuljak ženi pokazuje kako pucati!

Policijska uprava Vukovarsko-srijemska istražit će snimku moćnog slavonskog HDZ-ovca Tomislava Čuljka i ženu koja je u njegovom prisustvu pucala iz vatrenog oružja, doznaju 24sata. Podsjetimo, tjednik Nacional objavio je ranije tijekom tjedna video koji pokazuje kako je Čuljak dao na korištenje profesionalno lovačko oružje osobi za koju se ne zna ima li dozvolu.

Video pokazuje ženu naslonjenu na terensko vozilo Land Rover Defender vinkovačkih tablica kako prima pušku s optičkim nišanom omotanu u tkaninu i naslonjenu na haubu terenskog vozila. Osim nje, u kadru je i sam Čuljak. Sve to snima treća osoba.

- Ovo se ne smije zloupotrebljavat - govori Čuljak osobi koja snima. Odgovara mu ženski glas 'ni u ludilu'. Potom Čuljak pita je li sve spremno, a žena mu odgovara potvrdno. Nakon toga Čuljak dolazi do vozila i toj ženskoj osobi, repetira pušku i istodobno je dodatno pita:

“Dovoljno čvrsto držiš?”. Zatim se Čuljak odmiče od te ženske osobe te dodatno napominje:

“Kad odlučiš (misli na povlačenje obarača, op.a.), zini. Zini”. Potom ta ženska osoba ispaljuje hitac, a snimak pokazuje značajan trzaj puške. Žena koja je ispalila hitac potom govori: “Nisam (konstatirajući kako je promašila metu, op.a.)”.

Nacional u svom tiskanom izdanju otkriva da se taj događaj odvio u tzv. “Ministarskoj šumi.” Nakon što je video objavljen pitali smo i policiju hoće li pokrenuti izvide.

- Nastavno na objavljenu vijest u medijskom prostoru u kojoj muškarac 2022. godine na području Spačve u šumi žensku osobu obučavao pucati iz puške, a prema fotografijama je vidljivo da je bila u posjedu oružja, Policijska uprava vukovarsko-srijemska će poduzeti mjere i radnje iz svoje nadležnosti kako bi utvrdila postoje li elementi protupravnih radnji - odgovorila je PU vukovarsko-srijemska.