KUPNJA GLASOVA

DOZNAJEMO Policija se uključila u cirkus oko HDZ izbora na Pagu

Piše Luka Safundžić,
DOZNAJEMO Policija se uključila u cirkus oko HDZ izbora na Pagu
Član HDZ-a Ante Karavanić tvrdi kako da su mu nudili novac za glas. I da mu nisu platili. HDZ je nakon teksta na 24sata raspustio organizaciju na Pagu i odgodio izbore

Zadarska policija potvrdila je za 24sata kako provode kriminalističko istraživanje vezano za izbore za novo vodstvo HDZ-a na Pagu.

- U cilju utvrđivanja svih relevantnih okolnosti i činjenica iz zaprimljenih saznanja, Policijski službenici Policijske uprave zadarske u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom provode kriminalističko istraživanje. Po završetku provedenog kriminalističkog istraživanja izvijestiti ćemo javnost - rekli su nam iz policije.

Podsjetimo, jedan član HDZ-a, Ante Karavanić, tvrdi kako mu je nuđen novac za glas. 

- Ja sam glasao najprije za Antu Fabijanića, pa su me on i još jedan izvrijeđali da sam im okrenuo leđa. Sad me moli da mu se javim, a ja sam napisao da ne želim više imati s njima posla i da zaborave na mene - rekao nam je Karavanić.

Karavanić tvrdi, dostavio je i poruke na kojima je vidljivo da mu Ante Fabijanić, navodno ponudio novac u zamjenu za podršku.

- U porukama mi je pisao da će mi dati 50 eura ako zaokružim "svih 26 naših izaslanika i temeljni ogranak". Uopće mi nije dao 50 eura, rekao je da će dati kad dođem na glasanje, a ništa nije dao - ispričao je Karavanić.

Nakon teksta u 24sata sastala se i Županijska organizacija HDZ-a u Zadru, koja je odlučila raspustiti svoju organizaciju na Pagu, te odgoditi izbore za novo vodstvo.

