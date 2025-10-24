Uzavreli HDZ-ovi izbori na Pagu: Ante mi je nudio 50 € za glas. Ante: Nije to bilo za glas

Dok se u većini hrvatskih gradova i općina nedjeljni unutarstranački izbori HDZ-a odvijaju gotovo rutinski, s po jednim kandidatom za predsjednika lokalne organizacije, na Pagu se zahuktava prava politička drama. U igri za čelno mjesto Gradskog odbora HDZ-a Paga trojica su kandidata: Dino Donadić, Ante Fabijanić i Filip Oguić. Na otoku vlada napeta atmosfera, a međusobne optužbe, poruke i nesuglasice među članovima stranke obilježavaju posljednje dane kampanje.

Jedan član HDZ-a, Ante Karavanić, tvrdi kako mu je nuđen novac za glas.

- Ja sam glasao najprije za Antu, pa su me Ante i još jedan izvrijeđali da sam im okrenuo leđa. Sad me moli da mu se javim, a ja sam napisao da ne želim više imati s njima posla i da zaborave na mene - rekao nam je Karavanić.

'Molim te, javi se, išli smo zajedno u školu'

Karavanić tvrdi, dostavio je i poruke na kojima je vidljivo da mu Ante Fabijanić, navodno ponudio novac u zamjenu za podršku.

- U porukama mi je pisao da će mi dati 50 eura ako zaokružim "svih 26 naših izaslanika i temeljni ogranak". Uopće mi nije dao 50 eura, rekao je da će dati kad dođem na glasanje, a ništa nije dao - ispričao je Karavanić, dodajući da je sve prijavio HDZ-ovom Povjerenstvu Grada Paga.

- Predsjednici sam poslao mail, rekla mi je da je prijavu proslijedila prema Zadru - rekao je Karavanić.

Tvrdi da mu je novac nudio u porukama koje nam je pokazao.

- Molim te, javi se. Išli smo u školu zajedno. Nikad nisam imao loše mišljenje o tebi. Nije to bilo podmićivanje. To je nesporazum - navodne su poruke koje mu je Fabijanić slao.

Nazvali smo Antu Fabijanića kojeg je imenjak optužio da mu nije platio za glas kako su se dogovorili.

- To je laž i smicalica. U porukama ne piše nigdje da sam mu nudio novac za glas - izjavio je Fabijanić.

Na pitanje je li siguran da u porukama ne stoji ponuda od 50 eura, odgovorio je:

- Za glas ne - rekao je.

A dobro za što ste mu onda nudili 50 eura, pitali smo HDZ-ovca.

Hvala lijepo, doviđenja - odgovorio nam je.

Desetak minuta kasnije nas je nazvao. Zanimalo ga je ime i prezime novinara koji ga je zvao.

- Ništa, samo me zanima - kratko je odgovorio. Upite o svemu poslali smo HDZ-u u Zadarskoj županiji te Pagu, a odgovore ćemo objaviti kada stignu.