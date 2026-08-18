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UZIMAJU DOKUMENTE
DOZNAJEMO Policija upala u zgradu HDZ-ove županije!
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Istražitelji policije ušli su jutros u zgradu Brodsko-posavske županije. Kako neslužbeno doznajemo, kao i prije nekoliko dana kad su ušli u ured gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare te izuzeli dokumente, tako su i jutros ušli u zgradu županije Brodsko-posavske. Također su uzeli određenu dokumentaciju.
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