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UZIMAJU DOKUMENTE

DOZNAJEMO Policija upala u zgradu HDZ-ove županije!

Piše Luka Safundžić,
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DOZNAJEMO Policija upala u zgradu HDZ-ove županije!
Foto: 24sata
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Poslali smo upit Županijskom državnom odvjetništvu, jesu li oni naložili izvide...

Istražitelji policije ušli su jutros u zgradu Brodsko-posavske županije. Kako neslužbeno doznajemo, kao i prije nekoliko dana kad su ušli u ured gradonačelnika Slavonskog Broda Mirka Duspare te izuzeli dokumente, tako su i jutros ušli u zgradu županije Brodsko-posavske. Također su uzeli određenu dokumentaciju.

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Komentari 25
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