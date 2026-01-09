Obavijesti

AFERA MIKROSKOPI

DOZNAJEMO Saša Pozder tražio odgodu izvršenja kazne zbog problema s tlakom, još odlučuju

Piše Laura Šiprak,
DOZNAJEMO Saša Pozder tražio odgodu izvršenja kazne zbog problema s tlakom, još odlučuju
Zagreb: Saša Pozder, srbijanski poduzetnik optužen u aferi Mikroskopi, pušten je iz Remetinca | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Srpski poduzetnik 'odgulio' je u istražnom zatvoru osam mjeseci, a sad je zatražio odgodu izdržavanja kazne zbog zdravstvenih problema

Trebao se javiti u Remetinec otkud bi otišao na izvršenje kazne od 2 godine i 9 mjeseci još 23. prosinca 2025., ali poduzetnik Saša Pozder zatražio je od Županijskog suda u Šibeniku, koji je za njega nadležan, odgodu zbog zdravstvenih razloga. 

Saša Pozder izašao iz Remetinca, uplatili 200.000 €. Nije htio govoriti o Berošu
Sa suda su za 24sata rekli da je Pozder predao dokumentaciju iz Srbije u prosincu, koja je otišla u Bolnicu za osobe lišene slobode u Remetinec, otkud trebaju sudu javiti imaju li uvjete za potrebno liječenje. U međuvremenu je poslao i dopunu dokumentacije, i to je također poslano u Bolnicu. 

Sa suda nam nisu mogli reći zašto je tražio odgodu, no neslužbeno doznajemo da je riječ o problemima s tlakom i krvožilnim sustavom.

Pozder je od svih u aferi Mikroskopi najdulje bio u istražnom zatvoru, čak osam mjeseci. Pušten je nakon što se 'mozak operacije' Hrvoje Petrač vratio u Hrvatsku i sve priznao Uskoku u razgovoru koji je trajao par sekundi. Uskoro je i on priznao, nagodio se i dobio dvije godine i devet mjeseci zatvora bezuvjetno, kao i novčanu kaznu od 200 tisuća eura. Njegova tvrtka MIS, koja je dobivala na natječajima za skupe mikroskope, također se nagodila i otišla u stečaj. 

Prema presudi koja je osvanula na oglasnoj ploči suda, Pozderova nekadašnja tvrtka Medical Innovation Solutions d.o.o., kojom sad upravlja stečajni upravitelj, dobila je kaznu od 20.100 eura, uz to što joj je oduzeto 474.351 eura, koliko je Republika Hrvatska oštećena od strane te tvrtke. 

Zanimljivo je da je ovu kaznu od 20.100 eura i oko 285 tisuća eura štete u ime MIS-a uplatio Novica Petrač 24. rujna 2025. godine, dan prije nagodbe na Županijskom sudu u Zagrebu. Ostatak od oko 190 tisuća eura oduzeto je tvrtki s računa. Tu su i sudski troškovi od oko 2.200 eura. 

