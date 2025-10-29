Obavijesti

News

Komentari 0
NOVI DETALJI

DOZNAJEMO Špijunska afera u MORH-u: Žena ostala u pritvoru

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 3 min
DOZNAJEMO Špijunska afera u MORH-u: Žena ostala u pritvoru
14
Foto: Facebook Komisija za speleologiju HPS

Njezin dečko je ranije pušten na slobodu, uz mjeru opreza, zabranu približavanja jednom od svjedoka koji nije ispitan

A.M. iz Kosovske Mitrovice koja je sa svojim dečkom J.I, vojnim pilotom helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva optužena za špijunažu, ostaje u pritvoru. 

14
Foto: Facebook Komisija za speleologiju HPS

- Obijen je prijedlog za puštanje. Ona ostaje u pritvoru zbog opasnosti od bijega - doznajemo sa Županijskog suda u Splitu. Podsjetimo, njezinom dečku nedavno je pritvor ukinut, te mu je određena mjera opreza zabrane uspostavljanja kontakta s jednim od svjedoka, koji još uvijek nije ispitan. 

ŠPIJUNIRALI U KORIST SRBIJE ŠPIJUNSKA AFERA Doznajemo: Pilot pušten uz mjeru opreza, a cura je još uvijek u pritvoru!
ŠPIJUNSKA AFERA Doznajemo: Pilot pušten uz mjeru opreza, a cura je još uvijek u pritvoru!

Ministarstvo obrane ranije nam je potvrdilo informaciju kako je pilot nakon incidenta udaljen iz vojske. Podsjetimo, pilota i njegovu djevojku tereti se za špijunažu u korist Srbije. Kako je objavila Slobodna Dalmacija, špijunsko klupko počelo se odmotavati nakon što je par uhićen na Visu, gdje su bili na godišnjem odmoru. Premda razlozi tog prvog privođenja nisu službeno poznati, pilot je ubrzo pušten na slobodu. Njegova partnerica dobila je rješenje da će ​biti smještena u Tranzitni prihvatni centar za strance Trilj, nakon čega je trebala biti prognana iz Hrvatske na 10 godina.

Međutim, pretraga njihovih mobilnih telefona otkrila je komunikaciju koja je ukazivala na prenošenje povjerljivih informacija srpskim političarima. Riječ je o podacima koje je J. I. prikupljao tijekom službe na Kosovu kao pripadnik hrvatskog kontingenta (HRVCON) u sklopu mirovne misije KFOR-a pod vodstvom NATO-a. Nakon tih otkrića, oboje su ponovno uhićeni.

Prema neslužbenim informacijama, A. M. je od svoga partnera dobivala podatke o kretanju i planovima KFOR-ovih snaga na sjeveru Kosova, koje je potom prosljeđivala čelnicima Srpske liste, glavne političke stranke Srba na Kosovu koja usko surađuje s vlastima u Beogradu. Istražitelji navode da su poruke razmjenjivali putem aplikacije WhatsApp, a u komunikaciji se spominje i novinar jedne međunarodne agencije kojem su također stizali dijelovi informacija.

DOZNAJEMO ŠPIJUNSKA AFERA Kosovarka i pilot su i dalje u pritvoru: Evo koliko svjedoka moraju ispitati
ŠPIJUNSKA AFERA Kosovarka i pilot su i dalje u pritvoru: Evo koliko svjedoka moraju ispitati

Identificirana su najmanje četiri slučaja odavanja tajnih podataka. Jedan se odnosi na djelovanje KFOR-a u Zubinom Potoku, gdje su često dolazilo do napetosti između lokalnih Srba i kosovskih vlasti. Drugi je povezan s uhićenjem Dejana Pantića, bivšeg pripadnika kosovske policije, čije je privođenje u prosincu 2022. izazvalo nemire i blokade graničnih prijelaza sa Srbijom.

Istraga je pokazala i da je A. M. radila u Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava (EULEX) i u misiji UNMIK-a, te da je imala kontakte s brojnim sucima i tužiteljima. Prema navodima izvora, neke od njih je čak pokušavala ucjenjivati. Također je bila bliska s pojedinim istaknutim predstavnicima srpske zajednice na Kosovu, uključujući čelnike nevladinih organizacija i političkih struktura zaduženih za stvaranje Zajednice srpskih općina.

Srpske obavještajne službe, tvrde izvori, sustavno su poticale zapošljavanje Srba u međunarodnim institucijama na Kosovu, koristeći njihove pozicije kako bi se prikupljale informacije i vršio pritisak na pravosudne procese.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Francuz čije su posmrtne ostatke našli nakon 34 godine? 'Vukovar je zauvijek moj izbor'
HEROJ OBRANE

Tko je Francuz čije su posmrtne ostatke našli nakon 34 godine? 'Vukovar je zauvijek moj izbor'

Jean-Michel Nicolier rođen je 1. srpnja 1966. Bio je legenda obrane Vukovara. Teško ranjen završio je u bolnici odakle su ga četnici i JNA odveli, mučili i pogubili. Obitelj je od 21. studenog 1991. tragala za njim
Neslužbeno doznajemo: Našli su posmrtne ostatke vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!
VUKOVARSKI BRANITELJ

Neslužbeno doznajemo: Našli su posmrtne ostatke vukovarskog heroja Jean-Michela Nicoliera!

Jean-Michel Nicolier odveden je iz vukovarske bolnice nakon pada Vukovara. Brutalno su ga tukli, mučili, a potom ubili. Za njim se tragalo 34 godine.
VIDEO Medved potvrdio: 'Na Ovčari su pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera'
NAKON 34 GODINE

VIDEO Medved potvrdio: 'Na Ovčari su pronađeni posmrtni ostaci Jean-Michela Nicoliera'

Jean-Michel Nicolier ubijen je 20. studenog 1991. na Ovčari. Pored Nicoliera, na Ovčari su ekshumirani i posmrtni ostaci hrvatskih branitelja Zorislava Gašpara i Josipa Batorela, a na Petrovačkoj doli Dragutina Štita

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025