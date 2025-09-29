Obavijesti

ŠPIJUNSKA AFERA Kosovarka i pilot su i dalje u pritvoru: Evo koliko svjedoka moraju ispitati

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 4 min
Foto: Pixsell/facebook

Iz Ministarstva obrane kratko su nam potvrdili kako je pilot, nakon incidenta, udalje iz Hrvatske vojske...

Hrvatskom vojnom pilotu helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva J.I. iz Splita i njegovoj djevojki A.M. iz Kosovske Mitrovice produljen je istražni zatvor, doznaju 24sata sa splitskog Županijskog suda. 

- Istražni zatvor produljen im je iz zakonskih osnova propisanih čl. 123 st.1 t.1 i 2.  ZKP-a - potvrdili su nam sa suda. Stavak 1 i 2 članka 123 Zakona o kaznenom postupku kaže da se pritvor određuje zbog opasnosti od bijega te zbog opasnosti da će okrivljeni uništiti, sakriti, izmijeniti ili krivotvoriti dokaze ili da će ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke.

Foto: Facebook

Neslužbeno doznajemo i kako Državno odvjetništvo u ovom predmetu treba ispitati sedam svjedoka. Koliko ih je do sada ispitano, za sada nije poznato, s obzirom na to da je cijeli postupak proglašen tajnom. S druge strane, kako doznajemo iz Ministarstva obrane pilot je nakon incidenta udaljen iz vojske.

Hrvatski Top Gun u raljama srpske špijunke: 'Takve bi tajne mogao odati klinac s iPhoneom'

Podsjetimo, pilota i njegovu djevojku tereti se za špijunažu u korist Srbije. Kako je objavila Slobodna Dalmacija, špijunsko klupko počelo se odmotavati nakon što je par uhićen na Visu, gdje su bili na godišnjem odmoru. Premda razlozi tog prvog privođenja nisu službeno poznati, pilot je ubrzo pušten na slobodu. Njegova partnerica dobila je rješenje da će ​biti smještena u Tranzitni prihvatni centar za strance Trilj, nakon čega je trebala biti prognana iz Hrvatske na 10 godina.

Međutim, pretraga njihovih mobilnih telefona otkrila je komunikaciju koja je ukazivala na prenošenje povjerljivih informacija srpskim političarima. Riječ je o podacima koje je J. I. prikupljao tijekom službe na Kosovu kao pripadnik hrvatskog kontingenta (HRVCON) u sklopu mirovne misije KFOR-a pod vodstvom NATO-a. Nakon tih otkrića, oboje su ponovno uhićeni.

Prema neslužbenim informacijama, A. M. je od svoga partnera dobivala podatke o kretanju i planovima KFOR-ovih snaga na sjeveru Kosova, koje je potom prosljeđivala čelnicima Srpske liste, glavne političke stranke Srba na Kosovu koja usko surađuje s vlastima u Beogradu. Istražitelji navode da su poruke razmjenjivali putem aplikacije WhatsApp, a u komunikaciji se spominje i novinar jedne međunarodne agencije kojem su također stizali dijelovi informacija.

Sjećate se špijunke i pilota u MORH-u? Plenković se zbog toga sastao sa šefom VSOA-e

Identificirana su najmanje četiri slučaja odavanja tajnih podataka. Jedan se odnosi na djelovanje KFOR-a u Zubinom Potoku, gdje su često dolazilo do napetosti između lokalnih Srba i kosovskih vlasti. Drugi je povezan s uhićenjem Dejana Pantića, bivšeg pripadnika kosovske policije, čije je privođenje u prosincu 2022. izazvalo nemire i blokade graničnih prijelaza sa Srbijom.

Istraga je pokazala i da je A. M. radila u Misiji Europske unije za uspostavu vladavine prava (EULEX) i u misiji UNMIK-a, te da je imala kontakte s brojnim sucima i tužiteljima. Prema navodima izvora, neke od njih je čak pokušavala ucjenjivati. Također je bila bliska s pojedinim istaknutim predstavnicima srpske zajednice na Kosovu, uključujući čelnike nevladinih organizacija i političkih struktura zaduženih za stvaranje Zajednice srpskih općina.

Srpske obavještajne službe, tvrde izvori, sustavno su poticale zapošljavanje Srba u međunarodnim institucijama na Kosovu, koristeći njihove pozicije kako bi se prikupljale informacije i vršio pritisak na pravosudne procese.

