NAPAD NA IRAN

Netanyahu: Taj teroristički režim koji ubija ljude nikad ne smije imati nuklearno oružje!

Piše Veronika Miloševski,
Foto: Jonathan Ernst

Zahvalio se "velikom prijatelju", predsjedniku Donaldu Trumpu, na "njegovom povijesnom vodstvu"

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu upravo je izdao izjavu, prenosi BBC.

Foto: twitter

- Braćo i sestre, građani Izraela, prije kratkog vremena, Izrael i Sjedinjene Države započele su operaciju uklanjanja egzistencijalne prijetnje koju predstavlja teroristički režim u Iranu - rekao je.

Teheran 00:46
Teheran | Video: 24sata/Reuters
- Zahvaljujem našem velikom prijatelju, predsjedniku Donaldu Trumpu, na njegovom povijesnom vodstvu. Već 47 godina ajatolahov režim viče 'Smrt Izraelu', 'Smrt Americi' - dodao je.

Teheran 00:55
Teheran | Video: 24sata/Reuters

- Prolio je našu krv, ubio mnoge Amerikance i masakrirao vlastiti narod. Ovaj ubilački teroristički režim ne smije biti naoružan nuklearnim oružjem koje bi mu omogućilo da prijeti cijelom čovječanstvu. Naša zajednička akcija stvorit će uvjete da hrabri iranski narod uzme svoju sudbinu u vlastite ruke - nastavio je.

- Došlo je vrijeme da svi segmenti iranskog naroda - Perzijanci, Kurdi, Azeri, Baluči i Ahvazi - odbace jaram tiranije i uspostave slobodan i miran Iran. Apeliram na vas, građane Izraela, da poslušate upute Zapovjedništva domaće fronte. U nadolazećim danima, u operaciji 'Rika lava', od svih će se tražiti izdržljivost i hrabrost. Zajedno ćemo stajati, zajedno ćemo se boriti i zajedno ćemo osigurati vječnost Izraela - zaključio je.

