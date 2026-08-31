DP odgovorio Pupovcu: Nećemo odustati od nestalih. Od njega očekujemo konkretne rezultate

Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac rekao je da razmišlja o tužbi protiv Stipe Mlinarića iz DP-a, nakon što ga je Mlinarić na Facebooku prozvao zbog sudbine nestalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata.

U objavi koju je naslovio "Gospodine Pupovac, optužujem Vas!", Mlinarić ga je prozvao zbog, kako tvrdi, šutnje o informacijama koje bi mogle pomoći u pronalasku nestalih osoba.

- Ako netko iznosi optužbe protiv čovječnosti, za udruživanje, zataškavanja i prikrivanje počinjenih ratnih zločina, to su veoma teške optužbe čija osnovanost ide ne samo na moju diskreditaciju, nego i na onemogućavanje političkog djelovanja. Nije prvi put i nije samo od tog zastupnika. Što se toga tiče, naš pravni tim će proučiti i vidjet ćemo koje ćemo pravne radnje poduzeti jer tako olako iznošenje tvrdnji za kaznena djela za koja su zapriječene visoke kazne po međunarodnom humanitarnom i ratnom pravu ne bi se smjelo događati bez adekvatnih dokaza - rekao je Pupovac za N1.

O svemu su se oglasili iz Domovinskog pokreta, čije priopćenje prenosimo u cijelosti:

Domovinski pokret odbacuje pokušaj predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca da legitimna pitanja o nestalim hrvatskim braniteljima i civilima prikaže kao kampanju protiv Srba te da napadom na našeg saborskog zastupnika Stipu Mlinarića Ćipu diskreditira cijelu stranku.

Milorad Pupovac na postavljena pitanja nije odgovorio činjenicama, nego uvredama, etiketiranjem i prijetnjom tužbom. Zato mu ponovno postavljamo vrlo jednostavno pitanje: što je tijekom desetljeća svojeg političkog utjecaja konkretno učinio kako bi Srbija otvorila arhive i Hrvatskoj dostavila podatke o nestalim hrvatskim braniteljima i civilima?

Pupovac je 27 godina bio na čelu Srpskog narodnog vijeća, dugogodišnji je predsjednik SDSSa i saborski zastupnik te se godinama predstavljao kao važan posrednik između Zagreba i Beograda.

Redovito je sudjelovao na političkim događajima te javnosti dijelio lekcije o suočavanju s prošlošću. Zato očekujemo da kaže kada je u Beogradu tražio otvaranje arhiva, s kim je o tome razgovarao, koje je podatke dobio i koliko je nestalih hrvatskih branitelja i civila zahvaljujući njegovu djelovanju pronađeno.

Ovo nije kampanja protiv bilo kojeg naroda. Svaka žrtva zaslužuje istinu, a svaka obitelj ima pravo doznati sudbinu svojeg najmilijeg. Ali tu istinu nećemo pronaći etiketiranjem onih koji postavljaju pitanja.

Domovinski pokret neće odustati od traženja nestalih. Umjesto prijetnji tužbama, od Milorada Pupovca očekujemo konkretne odgovore i konkretne rezultate.