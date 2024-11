DP-ov ministar: 'Imamo nultu stopu tolerancije na korupciju'

Imamo nultu stopu tolerancije na korupciju. I zato pravosudna tijela trebaju temeljito obaviti svoj posao. Mi kao nositelj javnih politika imamo odgovornost osigurati da sustavi budu otporniji na ovakve stvari, a digitalizacija je svakako jedna od njih i koja će učiniti transparentnim postupke koje se provode i javne nabave i nabave uopće. Ako je to izvan javne nabave, nekakvi hitni postupci, koji se moraju obavljati, da budu što transparentniji i dostupniji svima na uvid kako bi mogli vršiti kontrolu, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar o slučaju uhićenja Vilija Beroša u emisiji "A sad Vlada".

Istaknuo je kako je važno da pravosudna tijela obave svoj posao, temeljito i učinkovito i što je prije moguće.

Na pitanje koliko će vremena trebati da se sve to digitalizira, da sve bude jasno i transparentno, Šušnjar kaže će trebati dosta vremena.

- Neki postupci su započeti i prije. Međutim, ja ako dolazim u sustav državne uprave kao državni dužnosnik, tj. javne uprave kao državni dužnosnik, najviše mi smeta sporost sustava. Ja pokušavam to ubrzati maksimalno koliko se može i to svakodnevno radimo. Pokušavamo u okviru mogućega skratiti te procedure kako bi bili učinkoviti i što prije isporučili to. Određeni procesi traju i moramo biti svjesni da je bitan cilj koji postižemo i moramo biti predani na tom putu da dođemo do tog konačnog cilja - naglasio je.

Prije točno šest mjeseci Šušnjar je preuzeo dužnost ministra. Kaže kako je detektirao mnogo problema.

- Posvetili smo se unapređenju zakonodavnog okvira, koji bi trebao biti usmjeren na gospodarski rast, kako bi privukli investicije. Dosta je bilo problema koje smo zatekli prilikom preuzimanja. Ministarstvo se podijelilo na dva ministarstva, Ministarstvo gospodarstva, u kojem je ostalo sedam jako velikih uprava, i na Ministarstvo zelene tranzicije - rekao je.

Dodao je da su snizili pragove registriranja stope zaposlenosti te da su uspjeli zadržati 25 posto jedne dionice u kutinskoj Petrokemiji.

- Osim toga, država će s 25 posto, plus jedna dionica dobiti člana uprave. Ovih dana bi trebali potpisati taj dodatak ugovoru, kojim se rješavaju vlasnička prava. I imenovati tog člana uprave kojeg nismo imali ni s puno više dionica u vlasništvu Republike Hrvatske - kazao je.

Dodao je kako je donesen Zakon o poticanju ulaganja, tj. njegove izmjene i dopune, koji je usmjeren poticanju investicija kako stranih, tako i domaćih.

- Snizili smo pragove registriranja stope zaposlenosti kako bi se mogli prijaviti projekte po tom zakonu. Povećali smo potpore za otvaranje novih radnih mjesta koje su bile tri, šest i devet tisuća eura po radnom mjestu, na 10 i 15 tisuća eura po radnom mjestu. Povećali smo apsolutne iznose potpora za kapitalna ulaganja koje su povećane s 500 tisuća na milijun, te s milijun na dva milijuna eura - istaknuo je.

- Također je uvedena i nova mjera za potpore za aktivnosti od strateškog značaja koje doprinose prijelazu na klimatski neutralno gospodarstvo također mjera poreznog rasterećenja, tj. omogućavanja da se ne plaća porez na dobit u roku od 10 godina, koji se može kumulirati sa svim ostalim mjerama - dodao je.

Tri agencije podigle su kreditni rejting Hrvatske. No, mnogi kritiziraju administrativni dio, papirološki dio koji traje, koji dosta radi problema investitorima.

- Mi imamo akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva za 2024. i 2025. godinu. Ukupno rasterećenje po tom akcijskom planu, usmjereno je na mjere administrativnog rasterećenja gospodarstva, a provodit će se u dvije faze. Taj akcijski plan za administrativno rasterećenje je posebno usmjeren na područja od osobitog značaja za gospodarstvo, a najveći broj korisnika je u poljoprivredi i u financijama. I to vam se odnosi na, recimo, dostavljanje onih mnogobrojnih izvješća koja gospodarski subjekti moraju dostavljati ministarstvu financija, poreznoj upravi i slično. To se sada digitalizira, tako da ćemo kroz te mjere dodatno olakšati i rasteretiti gospodarstvo - poručio je.

- U administrativnom, ali i u financijskom smislu. I vidjeli ste da preko 260 milijuna eura će biti to porezno rasterećenje - rekao je ministar Šušnjar.

Šušnjar je kazao da je porast kreditnog rejtinga pokazatelj stabilnosti vlade.

Dodao je da je Domovinski pokret jedan konstruktivan, stabilan i čvrst partner u vladi, koji je usmjeren na provođenje politika na dobrobit svih građana i gospodarstva, ali isto tako i na provođenje svojih politika, politika vlade koje su usuglašene s koalicijskim sporazumom.

Komentiravši visoke cijene hrane, podsjetio je da je vlada donijela odluku o ograničenju 30 ključnih proizvoda.

- Mi kontinuiramo, vršimo analize i provjere dostupnosti tih proizvoda i analize je li potrebno to proširivati. Cilj je pronaći balans između zaštite potrošača i osiguranja održivosti poslovanja trgovine. Mi imamo jedan veliki problem s cijenama prehrane i drugih proizvoda na nivou Europske unije, koji smo već apostrofirali i na Vijećima ministara i pisali Europskoj komisiji", kazao je ministar gospodarstva.

- Mi smo to postavili kao problem, vrlo jasno smo komunicirali prema Europskoj komisiji da ne može biti diktiranja određenih cijena, pogotovo kao izlika za to bude logistika, nego smo rekli da trgovci biraju gdje će kupovati, pa sami organiziraju logistiku, kako bi osigurali to jedinstveno tržište na koje se Europska unija stalno poziva - dodao je.