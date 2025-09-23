DP-ov ministar prosvjedovao je 2023. protiv eutanazije svinja. Sada najavio rat svinjskoj kugi

Afrička svinjska kuga (ASK) ponovno hara istokom Hrvatske, a kriza je dosegla razmjere koji zahtijevaju drastične mjere. Na čelo Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje bolesti stao je novi ministar poljoprivrede, David Vlajčić iz Domovinskog pokreta, najavljujući "rat protiv ASK-a".

No, dok danas iz ministarske fotelje govori o nužnosti eutanazije i strogoj kontroli, Vlajčić, tada tek budući ministar, ranije je svesrdno prosvjedovao protiv eutanazije svinja.

"Stop eutanaziji zdravih svinja!", glasno je podržavao prosvjede svinjogojaca u listopadu 2023. godine, a koji su se protivili mjerama tadašnje ministrice Marije Vučković, odnosno eutanaziji svinja.

- Inati se, Slavonijo! Stop eutanaziji zdravih svinja i zabrani svinjokolja, stop uništavanju Slavonije - napisali su tada iz Domovinskog pokreta na društvenim mrežama.

Tada su iz DP-a za probleme u Slavoniji krivili "premijerovu poslušničku briselsku politiku".

- Bahatost, nepoštivanje, teror i skandalozni postupci Plenkovićevih poslušnika uzeli su toliko maha da inspektori i veterinari ulaze ljudima u dvorišta neovlašteno i bez sudskih naloga te kolju zdrave svinje. Stoga u potpunosti podržavamo zahtjeve slavonskih uzgajivača svinja, koji traže od Vlade i resornog ministarstva prestanak eutanazije zdravih svinja, dopuštanje prometovanja svinja i svinjskog mesa zdravih svinja, dopuštanje svinjokolja i poništenje kategorizacije svih OPG-ova - stoji u objavi.

Foto: Domovinski pokret/Facebook

- Slavonski seljak mora i treba ostati svoj na svome, mora moći prehraniti svoju obitelj, mora moći uzgajati svoje svinje i prodavati meso bez da ga država mrcvari i uništava na svakom koraku. Samo je do sada poubijano oko 40.000 svinja, a zahvaljujući Plenkovićevoj poslušničkoj briselskoj politici, planira ih se pobiti još 50.000, jer je takva direktiva došla iz ureda odnarođenih globalističkih šefova u Bruxellesu - dodali su tada iz DP-a.

Danas, kao ključni dio te iste Vlade, Vlajčić provodi mjere koje su ne samo identične, već i strože od onih protiv kojih je prosvjedovao.