DP-ovac napao pulski SDP zbog pjesme 'Igra rokenrol cela Jugoslavija': 'Skandalozno!'

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Tomislav Josić u četvrtak je nazvao skandaloznim druženje pulskih SDP-ovaca s građanima zbog pjesme ''Igra rokenrol cela Jugoslavija'', dodavši da se ''izborom glazbe vraćaju u jugoslavensku komunističku prošlost''.

''Kad treba tražiti glasove, puna su im usta budućnosti, a kad treba izabrati glazbu za stranačko druženje, vrate se u jugoslavensku komunističku prošlost. Pa neka objasne što im toliko nedostaje iz države iz koje je Hrvatska morala izaći prolijevajući krv?'', poručio je Josić, komentiravši nedavno druženje s građanima koje je u Puli organizirao gradski ogranak SDP-a.

Video s tog događaja podijelila je SDP-ova saborska zastupnica Sanja Radolović, a kao glazbena podloga upotrijebljena je pjesma Električnog orgazma s kraja 1980-ih ''Igra rokenrol cela Jugoslavija''.

Josić ističe da za branitelje Vukovara jugoslavenski simboli nose bolne uspomene. Spomenutu pjesmu smatra neprimjerenom za stranačke zabave, dok se u Hrvatskoj još traže nestale osobe iz Domovinskog rata.

"Dok smo branili Vukovar, iz Beograda su dolazile naredbe za njegovo razaranje. Ljudi s kojima smo do jučer dijelili ulicu odvođeni su u logore. Mi Jugoslaviju pamtimo po tome, a ne po plesu ni rock 'n'rollu”, kazao je DP-ov zastupnik.

SDP-ovci su pokazali ''da im je srce još uvijek u Jugoslaviji'', ustvrdio je Josić koji od njih traži da građanima odgovore ''kako misle voditi državu čije osamostaljenje očito još nisu prežalili''.