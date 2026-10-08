Obavijesti

News

Komentari 16
Zaiskrilo

DP-ovac napao pulski SDP zbog pjesme 'Igra rokenrol cela Jugoslavija': 'Skandalozno!'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
DP-ovac napao pulski SDP zbog pjesme 'Igra rokenrol cela Jugoslavija': 'Skandalozno!'
Zagreb: Domovinski pokret o političkim aktualnostima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Tomislav Josić kritizirao je pulski SDP zbog izbora glazbe na stranačkom druženju, ističući da se time vraćaju u jugoslavensku komunističku prošlost. Josić je naglasio bolne uspomene branitelja Vukovara na jugoslavenske simbole i traži odgovore od SDP-a o njihovim stavovima prema Hrvatskoj.

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Tomislav Josić u četvrtak je nazvao skandaloznim druženje pulskih SDP-ovaca s građanima zbog pjesme ''Igra rokenrol cela Jugoslavija'', dodavši da se ''izborom glazbe vraćaju u jugoslavensku komunističku prošlost''.

''Kad treba tražiti glasove, puna su im usta budućnosti, a kad treba izabrati glazbu za stranačko druženje, vrate se u jugoslavensku komunističku prošlost. Pa neka objasne što im toliko nedostaje iz države iz koje je Hrvatska morala izaći prolijevajući krv?'', poručio je Josić, komentiravši nedavno druženje s građanima koje je u Puli organizirao gradski ogranak SDP-a. 

Video s tog događaja podijelila je SDP-ova saborska zastupnica Sanja Radolović, a kao glazbena podloga upotrijebljena je pjesma Električnog orgazma s kraja 1980-ih ''Igra rokenrol cela Jugoslavija''.

GOSTOVAO U DNEVNIKU Ivan Penava: 'Vodimo ovu državu i ne možemo si dozvoliti bilo kakav pesimizam...'
Ivan Penava: 'Vodimo ovu državu i ne možemo si dozvoliti bilo kakav pesimizam...'

Josić ističe da za branitelje Vukovara jugoslavenski simboli nose bolne uspomene. Spomenutu pjesmu smatra neprimjerenom za stranačke zabave, dok se u Hrvatskoj još traže nestale osobe iz Domovinskog rata.

"Dok smo branili Vukovar, iz Beograda su dolazile naredbe za njegovo razaranje. Ljudi s kojima smo do jučer dijelili ulicu odvođeni su u logore. Mi Jugoslaviju pamtimo po tome, a ne po plesu ni rock 'n'rollu”, kazao je DP-ov zastupnik.

SDP-ovci su pokazali ''da im je srce još uvijek u Jugoslaviji'', ustvrdio je Josić koji od njih traži da građanima odgovore ''kako misle voditi državu čije osamostaljenje očito još nisu prežalili''.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
NOVA AKCIJA USKOK-a! Na meti zloglasni 'Čepinci', među osumnjičenima i bivši Vatreni
PRATITE UŽIVO

NOVA AKCIJA USKOK-a! Na meti zloglasni 'Čepinci', među osumnjičenima i bivši Vatreni

Čepin je mjesto pored Osijeka poznato po grupi koja se bavi raznim kriminalnim aktivnostima. Istražitelji su krenuli u pretrage. 24sata su doznala koja četvorka je na meti i za što ih sada istražitelji sumnjiče!
U akciji USKOK-a i otac bivšeg 'vatrenog'! Evo tko su Čepinci i zašto imaju zloglasnu reputaciju
PRETRESAJU IM KUĆE

U akciji USKOK-a i otac bivšeg 'vatrenog'! Evo tko su Čepinci i zašto imaju zloglasnu reputaciju

Bambur i Moljac su već bili stalni gosti crnih kronika. Brutalno premlaćivanje, palež kuće državnog odvjetnika, trgovina informacijama... S njima je sad povezan i bogati načelnik općine. Ali tu su i drugi uključeni
STIŽE NEVRIJEME Upalili alarm za cijelu obalu, trajektne linije u prekidu, evo gdje će biti najgore
VELIKA PROMJENA

STIŽE NEVRIJEME Upalili alarm za cijelu obalu, trajektne linije u prekidu, evo gdje će biti najgore

Promjena vremena stigla je u Hrvatsku, mjestimice već ima kiše, a na Jadranu se očekuju pljuskovi s grmljavinom. Najmanje kiše bit će na istoku države, dok sutra stiže još lošije vrijeme

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026