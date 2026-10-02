Ivan Penava: 'Vodimo ovu državu i ne možemo si dozvoliti bilo kakav pesimizam...'

Kroz suradnju sa partnerima danas smo kao Povjerenstvo donijeli zaključke koji predlažu Vladi donošenje jedne takve odluke i čitav niz drugih odluka. Ovdje se radi o žrtvama, nevinim žrtvama Komunističke partije Jugoslavije, rekao je predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava za Dnevnik Nove Tv dodajući da su korak bliže osnivanju javne ustanove čija bi zadaća bila gradnja spomen-parka u kojem bi se pokapalo posmrtne ostatke vojnika NDH. Penava je istaknuo i kako je o svemu ovome razgovarao s premijerom Plenkovićem.

- Želja mi je bila (...) i preuzeo sam ovu odgovornu zadaću. Ne zato što sam mislio da trenutno u Hrvatskoj ne postoje brige koje opterećuju građane Hrvatske i više od toga. Ali, gledajući u cjelini povijesni kontekst, koliko ta tema emotivno opterećuje hrvatski narod, a u perspektivi mira i koncensusa unutar hrvatskog društva, apsolutno ova tema predstavlja jednu rak ranu, jednu duboku traumu i potrebno se s njom pozabaviti na jedan profesionalno odgovoran način, kojeg nismo mogli imati niti u bivšoj državi, a, nažalost, niti na adekvatan način od kad je nastala moderna Hrvatska - rekao je Penava.

Dodao je i da imaju "jednak tretman prema svakom totalitarizmu - i nacizmu i fašizmu".

- Oni često govore 'Penava nikad ne spominje ustaše i naciste'. Ne, svaki put ih spomenem, samo vi to ne čujete. Međutim, kad govorimo o post-ratnim zločinima Komunističke partije Jugoslavije, moramo svi biti načisto. Govorimo o najvećem zločinu na tlu Europe u poslijeratnom periodu. Na čelu sa Josipom Brozom Titom. E, tu je blokada kod mnogih u glavi - kaže Penava. Nije konkretno odgovorio na pitanje koliko bi to sve koštalo.

- Dovoditi desetine tisuće žrtava u kontekst financija je dovoditi temeljne civilizacijske vrijednosti. Znači, mi ovdje zapravo kroz vaše pitanje tumačimo ili propitujemo trebamo li ljude koji počivaju, tisuće i desetine tisuća, po jamama, rovovima, trebamo li ih iskopati i omogućiti im dostojanstveni ukop i sjećanje na njih? Ili što trebamo gledati? Koliko, kakav nam je proračun i možemo li to napraviti? Dakle, ako to ne napravimo, nismo ljudi. To nema cijenu. Ja sam zadovoljan da budemo ljudi i to je namjera svega ovoga - rekao je Penava.

Predsjednik Domovinskog pokreta rekao je da ga je šokirala situacija s otpadom u Gospiću, ali je istaknuo druge crne točke u Hrvatskoj.

- Šokantno. Katastrofa. Međutim, vodimo ovu državu i ne možemo si dozvoliti bilo kakav pesimizam. Apsolutno je nedopustivo da se desetljećima i godinama odlaže otpad, da institucije budu slijepe na to. Nažalost, da je to samo Lika. Svjedočili ste i od strane samih organizacija na terenu, Domovinskog pokreta i u Ogulinu i u gradu Otoku u Vukovarsko-srijemskoj županiji, također, takvim nemilim scenama - rekao je.

Spomenuo je i probleme u Varaždinu, poručivši: "Krivci se moraju detektirati, kazniti, sustav se mora promijeniti". O odnosu s predsjednikom Zoranom Milanovićem, rekao je: "Vidimo se povremeno na određenim manifestacijama. Imamo korektne odnose, težim imat sa svakim, pa naravno i sa predsjednikom Republike".

Na pitanje podilazi li Vlada građanima, s obzirom na odluku o sidrenim cijenama i stadionu Maksimir, odgovorio je: "Nije riječ da se podilazi građanima. Treba osluškivati, treba slušati što su potrebe ljudi. S druge strane, ne treba nikad podleći zakonu ulice. Dakle, tu smo birani da neke stvari odradimo".

- Mi smo malo i čudna država, i to morate znati. Na primjer, kad pitate svakog u Hrvatskoj, svi su protiv totalitarizama, protiv četničkog pokreta. Onda treba se dogoditi Domovinski pokret, da dođe i makne mauzolej četničkog vojvode nakon 30 godina, u društvu gdje su svi protiv četničkog pokreta - dodao je Penava. Komentirao je i loši rejting Domovinskog pokreta ali i činjenicu da je peti najpopularniji političar.

- Peti? Pa to je izuzetno dobra vijest. Dakle, neki jesmo tu možda zbog karijera, ali ja sam upravo na primjeru odbijanja resora i prihvaćanja odgovornosti ispred Povjerenstva, jednako kao i za ovog Šoškoćanina... To su za nas u Domovinskom pokretu duboko emotivna pitanja za koja smo spremni platiti cijenu koja god bila. Pa i nestanak sa scene - kaže Penava.

- Rejting naravno, kao što sam rekao i za građane. Osluškujemo ga, ne vjerujemo mu naslijepo, ali ga osluškujemo. Hrvatski narod je tu da sudi. Ja osobno dileme nemam i da me pitate bi li ponovno po cijenu samo ušao u Vladu i rušio to i samo da na tom završi, ja bih vam rekao bez problema, ako to znači nestanak s političke scene.Ljudima koji su me birali, meni osobno to jako puno znači - dodao je.

A čini li mu se možda da ih je HDZ malo progutao?

"Uvijek imate taj suodnos velikih stranaka i male stranke koja je tek ušla, koja nema izgrađenu infrastrukturu. Ali tu smo, postojimo, borimo se, pojavljujemo se unatoč nekakvim lošim prognozama u anketama i dalje smo relevantni", rekao je.

Svaki odnos nosi nekakav interes. Pa nitko nije toliki altruist, čak ni na osobnoj razini. Barem ja nisam takvih puno upoznao. A jasno da ovdje svaka strana ima svoju priču. U svjetonazorskom smislu imamo jako puno bliskosti. Definitivno imamo i različitosti i to smo pokazali", dodao je.

Na pitanje zna li s kim bi koalirali na budućim izborima, rekao je: "Svaki put sam vam rekao - ne možemo sa SDSS-om i ne možemo sa Možemo. Sa svima drugima možemo razgovarati. Sve je na stolu, sve opcije koje su iole, da imamo nešto komplementarno zajedničko, su na stolu. Pitali ste me i za predsjednika, rekao sam da i sa tom stranom držimo normalne odnose".

Komenitrao je i odgovor Plenkoviću koji je stigao od donedavnog srpskog predsjednika Aleksandra Vučića o naoružavanju i "šopingmaniji Srbije".

- Volio bih vidjeti Republiku Srbiju, a to se neće dogoditi pod Vučićem, da je na europskom putu, da je civilizirana država sa europskim standardima. Što reći kad vam četnik poručuje i netko tko podržava četnički pokret da ste vi 'nazi'. To je samo po sebi apsurdno i govori jako puno, zapravo sve ono što znamo i o Vučiću i o trenutnoj situaciji u Republici Srbiji. Volio bih da se to promjeni - poručio je Penava.