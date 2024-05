DP-ovci i Plenković su progutali već mnogo žaba, a morat će još

Nikad nisam rekao da sigurno nećemo s HDZ-om, kazao je novoizabrani zastupnik Domovinskog pokreta Igor Peternel. Možda i nije izgovorio ovu rečenicu, ali ne tako davno o HDZ-u nije imao lijepih riječi. Primjerice u vrijeme afere Ina govorio je: “Gdje god zagrebete u HDZ-ovoj piramidi, doći ćete do truleži, do više ili manje korupcije i pljačke”, a bilo je prilika i kad je uvjeravao naciju da je “Plenkoviću puno bliža koalicija s Možemo nego primjerice s Domovinskim pokretom”. No izjave koje su Peternel, ali i njegovi stranački kolege davali o izvjesnim budućim partnerima i obrnuto, sada se pokušavaju relativizirati ili gurnuti pod tepih.

