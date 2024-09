Dragan Primorac: Ljudi mi kažu da porez na nekretnine treba zvati 'doprinos domovini'

Novim porezom na nekretnine najviše će biti pogođeni vlasnici oko 270 tisuća apartmana, stanova i soba koje kratkoročno iznajmljuju turistima. Ovisno o odluci lokalne uprave, oni bi trebali plaćati porez od 12 posto što bi značilo da plaćaju pet puta više nego sada. Dragan Primorac, predsjednički kandidat, pričao je o tom porezu za N1 televiziju.

- Nekoliko ljudi mi je reklo da bi terminologiju trebalo promijeniti i taj porez nazvati doprinosom domovini. Ako vi ta sredstva želite distribuirati onima kojima je najpotrebnije da ih dobiju... nema nikakve dvojbe da većina građana smatra da ako oni budu pošteni, neuravnoteženi, nitko neće biti protiv. Ali dopustite, nitko taj zakon nije vidio - rekao je Dragan Primorac, čovjek koji cilja na mjesto predsjednika na kojem je plaća sad nakon povećanja na oko 6000 eura neto.

Dragan Primorac objasnio zašto se kandidirao

Podsjećamo, Vlada je nedavno državnim dužnosnicima podigla osnovicu plaće za 83,48 posto, a to je za Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića značilo povećanje plaće za gotovo 25000 eura (Plenković neto oko 5500 eura, Milanović oko 6000 eura).

Objasnio je i zašto se odlučio kandidirati.

- Kad vidite da se Hrvatska može i mora mijenjati, vi izbora nemate. To napravite zbog Hrvatske i jer ne možete biti pasivni promatrač iz udobne fotelje. Mi znamo da je aktualni predsjednik šaljivdžija, moramo imati razumijevanja - rekao je Primorac.

Primorac o Milanoviću: On je šaljivdžija

- Uvijek ću se zalagati za pristojan dijalog. Hrvatskoj treba vratiti kulturu razgovora. Bit ću predsjednik svih građana, ne zanimaju me političke opcije. Demokratski svijet ne gleda lijevo i desno, nego gdje je tu domovina. Nikada neću doći u poziciju da nekog vrijeđam, to je nepotrebno. Neću doći u poziciju da ne surađujem s vladom. Ako već imamo agilnog premijera koji želi iskorak, onda je suludo to ne iskoristiti. Želim biti predsjednik na kojeg će građani biti ponosni po djelima, a ne po retorici. Ovo nije izbor za najboljeg retoričara, nego za predsjednika, časnu, odgovornu funkciju u državi koja je nastala na ogromnoj žrtvi. To je Hrvatska koju želim i koja će se dogoditi - dodao je.