Draguljima iz Louvrea ni traga, dvojica su djelomično priznala

Dragulji ukradeni iz muzeja Louvre još nisu pronađeni, rekla je u srijedu pariška tužiteljica, dodavši da su dvojica osumnjičenika uhićena tijekom vikenda djelomično priznala umiješanost u pljačku.

Pokretanje videa... 01:05 Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata | Video: 24sata/reuters

Četiri provalnika s ​​kapuljačama pobjegla su s draguljima ukradenima iz Louvrea u jutarnjim satima 19. listopada, čime su razotkrili sigurnosne propuste u najposjećenijem muzeju na svijetu.

Dvojica pritvorenih muškaraca, obojica u tridesetima i s kriminalnim dosjeom, uhićeni su u subotu. Jedan se pokušavao ukrcati na let za Alžir.

U ovom trenutku nema dokaza koji bi ukazivali na to da je pljačka bila posao iznutra, rekla je pariška tužiteljica Laure Beccuau na konferenciji za medije.

„Želim se i dalje nadati da će (dragulji) biti pronađeni i da će biti vraćeni u Louvre, a šire gledano, naciji“, rekla je Beccuau.

Foto: Abdul Saboor

Lopovi su 19. listopada iz Louvrea ukrali osam dragocjenih predmeta procijenjenih na 102 milijuna dolara, a potom pobjegli na motociklima.

Kamere u muzeju nisu uspjele na vrijeme otkriti uljeze kako bi spriječile pljačku koja je trajala između šest i sedam minuta, a izvele su je četiri osobe koje nisu bile naoružane, ali su prijetile čuvarima brusilicama.

Sigurnosni propusti u Louvreu prisilili su muzej da neke svoje najdragocjenije dragulje prenese u trezore francuske središnje banke pod pratnjom tajne policije, kako prenosi francuski radio RTL.

Vijest o pljački odjeknula je svijetom, a neki je smatraju nacionalnim poniženjem.