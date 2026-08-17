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DRAKONSKA KAZNA Vozač kraj Đurđevca mora platiti čak 4220 eura! Evo za što je sve kriv...

Piše Ivan Štengl,
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DRAKONSKA KAZNA Vozač kraj Đurđevca mora platiti čak 4220 eura! Evo za što je sve kriv...
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL-ilustracija
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Vozač je odbio testiranje na drogu kao i vađenje krvi, vozio je bez pojasa...

U nedjelju je pred nadležni prekršajni sud doveden 27-godišnji prometni recidivist zbog niza prekršaja koje je počinio dan ranije u mjestu Molve u Dravskoj ulici.

Kako navodi policija, vozio je automobil bez položenog vozačkog ispita i bez sigurnosnog pojasa.

- Daljnjom kontrolom vozila i vozača utvrđeno je da upravlja vozilom koje kao novi vlasnik nije u roku 15 dana registrirao na svoje ime od dana kupnje vozila.

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Vozač je odbio testiranje na drogu kao i vađenje krvi.

- Zbog višestrukog ponavljanja teških prometnih prekršaja od vozača je privremeno oduzeto vozilo kojim je upravljao te je o tome obaviješten nadležni prekršajni sud koji odlučuje o daljnjem postupku s oduzetim vozilom - navodi policija.

U žurnom prekršajnom postupku vozač je kažnjen novčanom kaznom od 4220 eura te mu je vozilo kojim je upravljao trajno oduzeto.

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